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Mexicanos fazem festa na concentração da Inglaterra e torcedores não gostam: 'Não vai'

Mexicanos tentam atrapalhar o sono dos britânicos antes de decisão na Copa

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
05/07/2026 12:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo
Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Antes da partida entre México e Inglaterra, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, que acontece neste domingo (5) às 21h (de Brasília), torcedores da seleção mexicana começaram a fazer uma festa enorme em frente ao hotel onde os jogadores ingleses estão concentrados para o jogo. Os torcedores britânicos desaprovaram a atitude, veja.

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    • ➡️ Inglaterra é hostilizada na chegada ao México para as oitavas da Copa

    A festa mexicana envolveu bandas, tambores, cânticos e fogos de artifício. Confira o que estão falando nas redes sociais:

    Tradução: Isso não vai salvar vocês quando o Madueke começar a invadir a sua defesa

    Tradução: Mal eles sabem que os ingleses irão avançar para a próxima fase

    Tradução: O que é isso, cara?

    Tradução: Eles podem fazer o que eles quiserem, mas a Inglaterra vai acabar com eles

    A frustração de Harry Kane após perder ótima chance contra Gana
    A frustração de Harry Kane após perder ótima chance contra Gana (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    60 anos depois...

    Por João Pedro Rodrigues

    O único encontro entre Inglaterra e México em Copas do Mundo aconteceu no dia 16 de julho de 1966, no Wembley Stadium, em Londres, pela primeira rodada do Grupo 1.

    Diante de sua torcida, a equipe comandada por Alf Ramsey controlou a partida e venceu por 2 a 0. Bobby Charlton abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, enquanto Roger Hunt ampliou aos 30 da etapa final, garantindo a estreia com vitória.

    A campanha inglesa seguiu de forma consistente ao longo do torneio. Depois de avançar em primeiro lugar no grupo, a seleção eliminou a Argentina nas quartas de final, superou Portugal na semifinal e derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2, na prorrogação, conquistando o único título mundial de sua história. Já o México foi eliminado ainda na fase de grupos, terminando na terceira colocação da chave.

    Retrospecto favorece a Inglaterra

    Além da vitória em 1966, a Inglaterra leva vantagem no histórico geral do confronto. Em nove partidas disputadas entre amistosos e Copa do Mundo, são seis vitórias inglesas, um empate e dois triunfos mexicanos.

    Em território inglês, o domínio é absoluto: cinco jogos e cinco vitórias da seleção da casa. Já no México, os anfitriões venceram duas vezes e houve um empate. O último encontro entre as equipes aconteceu em maio de 2010, quando a Inglaterra venceu por 3 a 1, em amistoso disputado no Wembley Stadium.

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