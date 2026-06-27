Gotham vence Kansas City e conquista NWSL Challenge Cup Esther González e Jordynn Dudley marcam os gols da vitória por 2 a 0

Na noite de sexta-feira, o Gotham FC derrotou o Kansas City Current por 2 a 0, no ScottsMiracle-Gro Field, em Columbus, Ohio, e conquistou pela primeira vez a NWSL Challenge Cup, competição que reúne, em jogo único, o campeão da liga e o vencedor do Shield da temporada anterior.

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Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Gotham abriu o placar aos 37 minutos, quando Jaelin Howell sofreu pênalti após invadir a área e ser derrubada por Lo'eau LaBonta. Na cobrança, a atacante espanhola Esther González mostrou tranquilidade para deslocar a goleira e marcar seu primeiro gol em uma final de Challenge Cup, colocando a equipe em vantagem antes do intervalo.

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Na etapa final, o Kansas City Current tentou aumentar a pressão em busca do empate, mas encontrou pela frente uma atuação segura da goleira Ann-Katrin Berger, que fez intervenções decisivas para manter a vantagem do Gotham. Aos 79 minutos, a equipe sacramentou a conquista quando a atacante Jordynn Dudley marcou e confirmou o título inédito.

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A conquista representa mais um marco na história recente do Gotham FC, que já havia levantado o troféu da NWSL em 2025 e agora adiciona a Challenge Cup à lista de títulos. O triunfo também amplia a sequência positiva do clube diante do Kansas City Current em confrontos eliminatórios, depois da vitória histórica sobre o adversário nos playoffs da última temporada.

Após a partida, o técnico Juan Carlos Amorós fez questão de enaltecer o comprometimento do elenco e da comissão técnica, além de destacar a importância de conquistar um troféu que ainda faltava na história do clube.

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– Como treinador, tenho muito orgulho deste grupo de jogadoras e da comissão técnica. Hoje enfrentamos, provavelmente, o melhor time ofensivamente dos últimos anos e conseguimos limitar bastante as chances delas, além de conquistar mais um jogo sem sofrer gols. Tenho orgulho da maneira como elas trabalham todos os dias, seja em Nova Jersey, nas viagens ou diante de todas as dificuldades que encontramos pelo caminho. Elas sempre encontram uma forma de superar os desafios. Ver Tierna Davidson e Mandy Freeman levantando esse troféu foi um momento especial, porque era um título que ainda não fazia parte da história do clube. Foi um grande dia para todos nós.

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Amorós também elogiou a atuação da jovem Jordynn Dudley, autora do segundo gol da decisão, ressaltando que, além da qualidade ofensiva, a atacante impressiona pelo comprometimento sem a bola e pela maturidade apresentada logo no início da carreira profissional.

– Todo mundo sabe que a Jordynn é muito forte nos duelos individuais e extremamente eficiente no ataque, mas o que mais me chama atenção é a forma como ela defende. Ela faz o trabalho de pressão, volta para marcar, ganha divididas e impede o avanço dos adversários. Tem mentalidade vencedora e joga como alguém muito mais experiente do que realmente é. Ela sempre coloca a equipe em primeiro lugar e foi decisiva ao marcar o gol que definiu a final.