Goleiro do Paraguai explica treta com Mbappé após derrota para a França Orlando Gill deu uma bolada no camisa 10 após o apito final do jogo

Goleiro do Paraguai, Orlando Gill explicou a treta com Kylian Mbappé após a derrota por 1 a 0 para a França, na Copa do Mundo. Após o apito final, o arqueiro foi ignorado pelo atleta do Real Madrid ao tentar cumprimentá-lo e jogou uma bola nas costas do camisa 10.

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- Eu passei a mão cumprimentando ele, mas como ele não me deu atenção, obviamente eu entrei em um momento de irritação. Eu só fiz isso e depois já me tranquilizei - disse Gill sobre a situação com Mbappé, na zona mista.

No tempo regulamentar, Mbappé foi um dos principais personagens do jogo na vitória da França sobre o Paraguai. O camisa 10 marcou o único gol da partida ao converter uma cobrança de pênalti sofrida por Doué e foi o jogador mais perigoso, tendo obrigado Orlando Gill e fazer grandes defesas no jogo.

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Mbappé cutuca postura do Paraguai após vitória da França

No fim da partida, Mbappé cutucou a postura do Paraguai após a vitória da França por 1 a 0 nas oitavas de final. O atleta afirmou que os sul-americanos fizeram um "jogo sujo", mas que a equipe de Didier Deschamps estava preparada para o que viesse.

- Sabíamos o tipo de jogo que teríamos. Acho que, pela forma como jogamos, foi muito bom. Mostramos que não somos apenas uma equipe que sabe jogar um futebol ofensivo. Se for preciso colocar as mãos na merda, vamos colocar as mãos na merda, desculpa a expressão. Não temos problema com isso. Eles acharam que viríamos jogar de smoking, que faríamos apenas jogadas bonitas e tabelas. Nós também sabemos jogar o futebol sujo. Fizemos isso hoje, vencemos e, mesmo assim, fomos melhores que eles nesse aspecto. É o futebol deles, a maneira deles de jogar. Todo mundo joga com as armas que tem. Não existe jeito bom ou ruim de jogar futebol. Só existe uma coisa: vencer.

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Com a classificação, a França irá enfrentar Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, na quinta-feira (7), às 17h (de Brasília).

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