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Dos Santos destaca pausa para ajustes e projeta Ferroviária na Copa do Brasil

Meio-campista valoriza período de treinamentos visando clássico com o Corinthians

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
27/06/2026 20:16
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Meia-atacante Dos Santos destacou sequência da Ferroviária. (Divulgação)
Meia-atacante Dos Santos atua pela Ferroviária. (Divulgação)

A Ferroviária segue aproveitando a pausa no calendário para ajustar detalhes e chegar ainda mais preparada para a sequência da temporada. O período sem partidas oficiais tem sido tratado como estratégico pelo elenco, que intensifica os treinamentos de olho na estreia da Copa do Brasil, primeira competição após a paralisação. A equipe será mandante no duelo com o Corinthians, com data e horário a serem definidos.

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    • A meio-campista Dos Santos destacou a importância das semanas de trabalho no CT para aprimorar o desempenho coletivo e recuperar a condição física antes do retorno aos gramados.

    — É um período para recuperar fisicamente, corrigir pontos que podem ser melhorados e fortalecer ainda mais o nosso entrosamento.

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    A Locomotiva terá pela frente um torneio de mata-mata, em que cada detalhe pode fazer a diferença. Ciente do desafio, a jogadora acredita que a preparação realizada durante a pausa deixa a equipe em boas condições para buscar um início positivo na competição.

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    — A expectativa é muito boa. A Copa do Brasil é uma competição que exige concentração máxima, porque cada jogo pode ser decisivo. Sabemos da qualidade da equipe que vamos enfrentar, mas também confiamos muito no trabalho que estamos fazendo.

    A Ferroviária mantém a rotina intensa de treinamentos enquanto aguarda a decisão na Copa do Brasil. A comissão técnica aproveita o período para aperfeiçoar aspectos táticos e físicos, apostando na força do elenco para manter o bom momento da temporada.

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