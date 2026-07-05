Alerta para Marrocos: cinco pendurados contra a França na Copa
Marrocos pode perder Hakimi e outros quatro jogadores para uma eventual semifinal
Com as vitórias de Marrocos sobre o Canadá e da França sobre o Paraguai, o confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre as duas equipes foi definido. Contudo, a seleção africana apresenta uma dificuldade a mais antes mesmo do duelo começar: cinco jogadores do elenco estão pendurados com cartão amarelo.
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A lista conta com o lateral Achraf Hakimi, capitão do Marrocos; os zagueiros Diop e Halhal; e os meio-campistas Ounahi e El Khannouss. Dos cinco jogadores, apenas Diop já estava pendurado no jogo das oitavas de final, enquanto os outros quatro receberam um cartão amarelo justamente na vitória contra o Canadá.
A preocupação aumenta quando analisamos a importância dos jogadores pendurados: somente Halhal não é considerado um titular absoluto. O zagueiro disputa posição com Riad e foi reserva em três dos cinco jogos do Marrocos nesta Copa do Mundo.
Caso algum marroquino pendurado receba o cartão amarelo na partida contra a França, o jogador terá que cumprir a suspensão em uma eventual semifinal. Os cartões só serão zerados depois dos confrontos de quartas de final do Mundial.
A França também tem jogadores pendurados, mas "apenas" três: o meio-campista Koné e os atacantes Olise e Barcola. Os jogadores levaram um cartão amarelo no jogo contra o Paraguai, nas oitavas de final. Contudo, a situação parece ser menos delicada do que a dos marroquinos, já que somente o Olise é titular absoluto.
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França x Marrocos na Copa: data e horário do duelo
França e Marrocos irão disputar uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto das quartas de final ocorrerá na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília).
A partida marca o reencontro das duas seleções em Copas: em 2022, a França eliminou o Marrocos por 2 a 0 e se classificou para a final do torneio. Mesmo com a derrota, o resultado foi histórico para os marroquinos, que fizeram a sua melhor campanha em Mundiais. Agora, Marrocos busca provar que consegue bater os franceses e chegar a mais uma semifinal.
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