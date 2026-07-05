logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Alerta para Marrocos: cinco pendurados contra a França na Copa

Marrocos pode perder Hakimi e outros quatro jogadores para uma eventual semifinal

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
05/07/2026 13:04
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Hakimi em discussão durante oitavas de final da Copa do Mundo, entre Marrocos e Canadá (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Hakimi em discussão durante oitavas de final da Copa do Mundo, entre Marrocos e Canadá (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Com as vitórias de Marrocos sobre o Canadá e da França sobre o Paraguai, o confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre as duas equipes foi definido. Contudo, a seleção africana apresenta uma dificuldade a mais antes mesmo do duelo começar: cinco jogadores do elenco estão pendurados com cartão amarelo.

  • Marrocos foi a principal surpresa da Copa do Mundo 2022 (EFE/EPA/Mohamed Messara)

    Marrocos já jogou quantas Copas do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 semanas
  • Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos às semifinais da Copa Africana de Nações

    Craque de Marrocos recebe camisa do Flamengo, posa para foto e afirma gostar do Brasil

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Mbappé com Deschamps após Paraguai x França na Copa do Mundo

    Paraguai tentou tirar Mbappé do sério, mas plano só fortaleceu a França para sequência na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas

    • A lista conta com o lateral Achraf Hakimi, capitão do Marrocos; os zagueiros Diop e Halhal; e os meio-campistas Ounahi e El Khannouss. Dos cinco jogadores, apenas Diop já estava pendurado no jogo das oitavas de final, enquanto os outros quatro receberam um cartão amarelo justamente na vitória contra o Canadá.

    continua após a publicidade

    A preocupação aumenta quando analisamos a importância dos jogadores pendurados: somente Halhal não é considerado um titular absoluto. O zagueiro disputa posição com Riad e foi reserva em três dos cinco jogos do Marrocos nesta Copa do Mundo.

    Caso algum marroquino pendurado receba o cartão amarelo na partida contra a França, o jogador terá que cumprir a suspensão em uma eventual semifinal. Os cartões só serão zerados depois dos confrontos de quartas de final do Mundial.

    continua após a publicidade

    A França também tem jogadores pendurados, mas "apenas" três: o meio-campista Koné e os atacantes Olise e Barcola. Os jogadores levaram um cartão amarelo no jogo contra o Paraguai, nas oitavas de final. Contudo, a situação parece ser menos delicada do que a dos marroquinos, já que somente o Olise é titular absoluto.

  • Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo

    Mexicanos fazem festa na concentração da Inglaterra e torcedores não gostam: 'Não vai'

    Copa do Mundo
    Há 50 minutos
  • Goleiro do Paraguai Orlando Gill tenta cumprimentar Mbappé após vitória da França na Copa do Mundo

    Goleiro do Paraguai explica treta com Mbappé após derrota para a França

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos
  • Goleiro Alisson em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/Lance!)

    Haaland x Alisson: veja retrospecto antes de Brasil e Noruega na Copa

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    França x Marrocos na Copa: data e horário do duelo

    França e Marrocos irão disputar uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto das quartas de final ocorrerá na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília).

    continua após a publicidade

    A partida marca o reencontro das duas seleções em Copas: em 2022, a França eliminou o Marrocos por 2 a 0 e se classificou para a final do torneio. Mesmo com a derrota, o resultado foi histórico para os marroquinos, que fizeram a sua melhor campanha em Mundiais. Agora, Marrocos busca provar que consegue bater os franceses e chegar a mais uma semifinal.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lucas Pinheiro Braathen beija a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026

    Mais Esportes

    Brasil x Noruega: Campeão olímpico de inverno com dupla nacionalidade e revela torcida

    Há 1 hora
    Alejandro Domínguez e Santiago Peña cantam hino do Paraguai ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa

    Copa do Mundo 2026

    Presidente da Conmebol critica a França na Copa do Mundo: 'Não vi'

    Há 1 hora
    Fase Final da Copa do Mundo de 1982. Segunda Fase. Barcelona, Espanha. 5 de julho de 1982. Itália 3 x 2 Brasil. O brasileiro Falcão é desarmado pelo italiano Paolo Rossi

    Seleção Brasileira

    5 de julho: Brasil x Noruega remete a eliminação dolorosa da Seleção no passado

    Há 1 hora
    México e Inglaterra vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    México e Inglaterra voltam a se enfrentar 60 anos após o único duelo em Copas

    Há 1 hora
    O atacante francês #10 Kylian Mbappé (R) corre com a bola além do meio-campista paraguaio #14 Andrés Cubas durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França

    Copa do Mundo 2026

    OPINIÃO: 'Naquele tempo, não confundíamos a coragem com patadas e jogo sujo'

    Há 1 hora
    Klopp será o novo treinador da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)

    Fora de Campo

    Torcedores ficam com medo de Klopp, que deve assumir a Alemanha: 'Lascou'

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos às semifinais da Copa Africana de Nações

    Craque de Marrocos recebe camisa do Flamengo, posa para foto e afirma gostar do Brasil

    Torcida da F1 no GP do México

    Pedro Gaseoso? México x Inglaterra chega à F1 de forma curiosa

    Kane Bellingham (reprodução instagram Kane)

    Dupla de craques da Inglaterra vale o mesmo que todo o elenco do México: veja os valores

    Aurora boreal na cidade de Tromsø, na Noruega (Foto: Juan Maria Coy Vergara/Getty Images)

    Conheça a Noruega, próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo

    Vozinha no aquecimento para Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo

    Após brilhar na Copa, Vozinha abre portas para jogar no Brasil

    Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

    Estrangeiros reagem à estatística negativa em Brasil x Noruega: 'Inacreditável'

    Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde

    Scaloni identifica erros e busca corrigir rota da Argentina na Copa do Mundo

    Jordam Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026

    Pickford sofreu gol de goleiro em partida realizada no México; relembre

    Anders Mol, de olhos fechados, e Christian Sorum beijam as medalhas de ouro do vôlei de praia de Tóquio 2020

    Brasil x Noruega: dupla campeã olímpica inspirou os 'vikings do vôlei de praia'