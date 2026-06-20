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Byanca Brasil se declara ao Cruzeiro: 'Clube mais especial da minha vida'

Camisa 10 refletiu sobre o legado que deseja deixar no futebol

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
20/06/2026 19:39
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Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)

De Bangu e Vasco, nas categorias de base, ao Palmeiras campeão da Libertadores, passando por Corinthians, Internacional, Santos e até uma experiência no futebol chinês, Byanca Brasil acumulou passagens por diferentes projetos ao longo de quase duas décadas no futebol. Hoje, porém, a atacante do Cruzeiro diz ter encontrado em Belo Horizonte o clube mais especial de sua trajetória, tema que voltou a destacar durante entrevista ao Lance!.

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    • — Acho que, no momento em que eu chego ao Cruzeiro, pela Kim e pela Bárbara, foi um momento muito especial da minha vida. Eu tinha acabado de ganhar a Libertadores e o Paulista pelo Palmeiras e sabia do grande desafio que era. E elas me mostraram isso. Tudo o que a Kim e a Bárbara falaram para mim ali no começo do projeto vem acontecendo — disse ela.

    — Essa idolatria toda passa muito mais por todo o apoio, estrutura e espaço que eu tenho dentro do clube. O Cruzeiro me fez reencontrar com a Byanca lá de trás. É o clube mais especial da minha vida e eu busco essa idolatria com títulos, representatividade e fazendo com que os torcedores se sintam representados por mim vestindo essa camisa tão pesada — completou.

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    Uma longa fila de jovens atletas se formou para registrar o momento ao lado de Byanca durante o Draft do Projeto Estrelas na última quarta-feira, em São Paulo. O carinho foi expresso por meio de fotos e abraços, e interações.

    Ao falar para as jovens atletas presentes no evento, a atacante destacou a importância de o futebol oferecer suporte psicológico desde as categorias de base. Para ela, as novas gerações chegam mais preparadas para lidar com desafios emocionais que muitas vezes não eram discutidos no passado.

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    Byanca Brasil conduz bola em em Cruzeiro x Doce Mel. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Byanca Brasil conduz bola em em Cruzeiro x Doce Mel. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)

    Pressão e impacto de vestir a 10 do Cruzeiro

    A camisa 10 também relembrou o período em que precisou lidar com questões ligadas à saúde mental. Byanca explicou que passou a compreender melhor suas emoções após iniciar um processo terapêutico e reconheceu o impacto que a pressão do futebol teve em sua vida pessoal e profissional.

    — Eu comecei a olhar para isso e senti um baque muito grande do peso de vestir a camisa, de vestir a camisa 10, de ter que apoiar a minha família e ser uma gestora dentro de casa. As cobranças e as falas nas redes sociais pesaram muito para mim, mas o apoio que tive dentro do clube, da minha esposa, da minha família e dos meus amigos fez total diferença para eu conseguir sair desse buraco — disse.

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    Byanca também refletiu sobre o significado da liderança e afirmou que deseja ser lembrada mais pelas atitudes do que pelos feitos dentro de campo.

    — Acho que liderança é você saber para onde está indo, quem quer alcançar e entender que não está sozinho. Você representa muito mais mulheres e uma nova geração. O mais importante para mim é construir esse legado que eu tanto sonho — concluiu.

    Byanca Brasil é uma das principais jogadoras do elenco do Cruzeiro em 2025. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Byanca Brasil foi destaque do Cruzeiro em 2025. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
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