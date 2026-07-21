Atlético Mineiro x Atlético Piauiense: Lance!TV transmite duelo pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina 2026
Confronto em jogo único define um dos classificados às quartas de final da competição nacional
O Lance!TV transmite, ao vivo, nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, o confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Piauiense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. A partida marca o início da fase que reúne as 16 equipes remanescentes na disputa pelo título nacional e por uma vaga nas quartas de final da competição.
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Nesta etapa, os confrontos são disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nos pênaltis. A partir das quartas de final, a competição passa a ser disputada em partidas de ida e volta. O sorteio será realizado nesta sexta-feira, às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
A Copa do Brasil Feminina voltou ao calendário do futebol brasileiro em 2025, após um hiato de oito anos, e nesta edição reúne 66 clubes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. O torneio reforça o crescimento da modalidade no país e garante à equipe campeã uma vaga na próxima edição da Supercopa do Brasil Feminina.
Como chegam as equipes
Historicamente, São José-SP e Santos dividem o posto de maiores campeões da competição, com dois títulos cada. O atual campeão é o Palmeiras, que conquistou sua primeira taça em 2025 ao derrotar a Ferroviária por 4 a 2 na decisão.
Em campo, o confronto reúne equipes que chegam embaladas por campanhas marcantes. O Atlético Mineiro avançou às oitavas de final após eliminar o Vitória, enquanto o Atlético Piauiense protagonizou uma das maiores surpresas da competição ao despachar o Santos e segue em busca de uma campanha histórica.
A transmissão do Lance!TV contará com pré-jogo, narração de Lucas Borges, comentários de Giselly Corrêa e Letycia Farias, além das reportagens de Vitória Helen. A cobertura acompanhará todos os detalhes da partida, que vale uma vaga entre os oito melhores times da Copa do Brasil Feminina 2026.
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