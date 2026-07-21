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Atlético Mineiro x Atlético Piauiense: Lance!TV transmite duelo pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina 2026

Confronto em jogo único define um dos classificados às quartas de final da competição nacional

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 11:12
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Thumb com escudo do Atlético-MG e Atlético-PI com a taça da Copa do Brasil
Thumb de divulgação do Atlético-MG e Atlético-PI nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Arte/Lance!)

O Lance!TV transmite, ao vivo, nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, o confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Piauiense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. A partida marca o início da fase que reúne as 16 equipes remanescentes na disputa pelo título nacional e por uma vaga nas quartas de final da competição.

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    Nesta etapa, os confrontos são disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nos pênaltis. A partir das quartas de final, a competição passa a ser disputada em partidas de ida e volta. O sorteio será realizado nesta sexta-feira, às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

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    A Copa do Brasil Feminina voltou ao calendário do futebol brasileiro em 2025, após um hiato de oito anos, e nesta edição reúne 66 clubes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. O torneio reforça o crescimento da modalidade no país e garante à equipe campeã uma vaga na próxima edição da Supercopa do Brasil Feminina.

    Troféu da Copa do Brasil Feminina
    Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina será nesta sexta-feira (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

    Como chegam as equipes

    Historicamente, São José-SP e Santos dividem o posto de maiores campeões da competição, com dois títulos cada. O atual campeão é o Palmeiras, que conquistou sua primeira taça em 2025 ao derrotar a Ferroviária por 4 a 2 na decisão.

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    Em campo, o confronto reúne equipes que chegam embaladas por campanhas marcantes. O Atlético Mineiro avançou às oitavas de final após eliminar o Vitória, enquanto o Atlético Piauiense protagonizou uma das maiores surpresas da competição ao despachar o Santos e segue em busca de uma campanha histórica.

    A transmissão do Lance!TV contará com pré-jogo, narração de Lucas Borges, comentários de Giselly Corrêa e Letycia Farias, além das reportagens de Vitória Helen. A cobertura acompanhará todos os detalhes da partida, que vale uma vaga entre os oito melhores times da Copa do Brasil Feminina 2026.

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