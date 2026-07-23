Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (23/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quinta-feira (23) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por quatro competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para a rodada do Campeonato Brasileiro, os playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana e os confrontos da Série B. A agenda ainda contará com um duelo pela fase preliminar da Conference League.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 23 de julho de 2026):

Conference League

15h – Paksi x Panathinaikos – Xsports

Campeonato Brasileiro

19h30 – Corinthians x Remo – Sportv e Premiere

19h30 – Botafogo x Vitória – Record, CazéTV e Premiere

Hugo Souza e Fernando Diniz após o confronto no Rio Grande do Sul (Foto: Victor Lannes/Agência Corinthians)

➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Athletic Club-MG x São Bernardo – Disney+

20h30 – Cuiabá x Atlético-GO – Disney+

21h30 – Botafogo-SP x Juventude – SportyNet (TV e YouTube), Xsports, ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Sul-Americana

19h – Bolívar x Grêmio – Paramount+

21h30 – Boca Juniors x O'Higgins – ESPN e Disney+

21h30 – Independiente Santa Fe x Caracas – Paramount+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

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