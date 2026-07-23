Serrana celebra vaga do São Paulo e projeta sonho na Copa do Brasil Feminina
Jogadora valoriza classificação, elogia elenco e mira sequência na competição
O São Paulo garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Vasco por 1 a 0, na noite de terça-feira (21), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Após a classificação, a atacante Serrana comemorou o resultado, valorizou a atuação da equipe diante das dificuldades impostas pelo adversário e projetou a sequência da competição.
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O gol da vitória foi marcado por Aline Milene, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor segue vivo na disputa do torneio e aguarda o sorteio da CBF, marcado para sexta-feira (24), para conhecer o adversário das quartas de final. A partir desta fase, os confrontos passam a ser disputados em jogos de ida e volta.
Serrana valoriza classificação e mira a decisão
Na avaliação da atacante, o triunfo representa apenas uma etapa da campanha, mas reforça a confiança do elenco na busca por voos mais altos na competição.
– Um passo dado muito importante. Sabemos que ainda terão muitos jogos difíceis até chegar numa possível final, é o que desejamos, chegar até lá e disputar essa final grandiosa de um campeonato grandioso. Na verdade, é o sonho de todos os times, eu sei, mas sabemos da nossa qualidade como equipe, como elenco, e temos um grupo incrível. Vamos trabalhar, jogar cada jogo como se não houvesse o amanhã, com muita atenção em cada detalhe e focar bastante para que isso se concretize – afirmou.
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Serrana também ressaltou a postura da equipe carioca e admitiu que o São Paulo precisou fazer ajustes durante o confronto para conseguir manter o controle da partida.
– De fato um jogo muito difícil, tenso, pegado, em que muitos momentos a gente acabou se perdendo durante a partida. O Vasco nos marcou muito bem, mas nos reunimos rápido ali, conversamos e buscamos ao máximo ser o que o São Paulo representa. Com muita raça e entrega de todas e todos conseguimos sair com a vitória – disse.
Agora, o São Paulo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe enfrenta o Cruzeiro nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), antes de iniciar a preparação para o duelo das quartas de final da Copa do Brasil Feminina, cujo adversário será definido em sorteio pela CBF.
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