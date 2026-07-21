Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A terça-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes ao longo do dia. O destaque fica para o Campeonato Brasileiro, que terá o duelo entre Atlético-MG e Bahia, além dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana e da sequência da Copa do Brasil Feminina.

A agenda também contará com jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, da Supercopa Argentina e do Campeonato Mexicano, com partidas distribuídas entre a tarde e a madrugada de quarta-feira (22), no horário de Brasília.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 21 de julho de 2026):

Campeonato Brasileiro

19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere

Erick Pulga abre o placar em Coritiba x Bahia (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Novorizontino x Criciúma – ESPN 4 e Disney+

19h30 – Avaí x América-MG – Disney+

21h35 – Vila Nova x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

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➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Sul-Americana

19h – Nacional-URU x Tigre – ESPN e Disney+

21h30 – Universidad Central x Santos – SBT, ESPN e Disney+

Copa do Brasil Feminina

16h30 – Fluminense x Cruzeiro – Sportv

20h – Itabirito x Bahia – Xsports e CBF TV

21h45 – Vasco x São Paulo – Sportv

Supercopa Argentina

18h – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Mexicano

22h – Cruz Azul x Puebla – SportyNet

0h* – Toluca x Pumas UNAM – SportyNet

Jogo na madrugada de quarta

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