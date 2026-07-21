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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 06:00
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Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos
Neymar em treino pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A terça-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes ao longo do dia. O destaque fica para o Campeonato Brasileiro, que terá o duelo entre Atlético-MG e Bahia, além dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana e da sequência da Copa do Brasil Feminina.

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    • A agenda também contará com jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, da Supercopa Argentina e do Campeonato Mexicano, com partidas distribuídas entre a tarde e a madrugada de quarta-feira (22), no horário de Brasília.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 21 de julho de 2026):

    Campeonato Brasileiro

    19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere

    Erick Pulga abre o placar em Coritiba x Bahia (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)
    Erick Pulga abre o placar em Coritiba x Bahia (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

    ➡️ Clique para assistir no Sportv

    Campeonato Brasileiro – Série B

    19h30 – Novorizontino x Criciúma – ESPN 4 e Disney+
    19h30 – Avaí x América-MG – Disney+
    21h35 – Vila Nova x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

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    ➡️ Clique para assistir no Disney+

    Copa Sul-Americana

    19h – Nacional-URU x Tigre – ESPN e Disney+
    21h30 – Universidad Central x Santos – SBT, ESPN e Disney+

    Copa do Brasil Feminina

    16h30 – Fluminense x Cruzeiro – Sportv
    20h – Itabirito x Bahia – Xsports e CBF TV
    21h45 – Vasco x São Paulo – Sportv

    Supercopa Argentina

    18h – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN 3 e Disney+

    Campeonato Mexicano

    22h – Cruz Azul x Puebla – SportyNet
    0h* – Toluca x Pumas UNAM – SportyNet
    Jogo na madrugada de quarta

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