Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes ao longo do dia. O destaque fica para o Campeonato Brasileiro, que terá o duelo entre Atlético-MG e Bahia, além dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana e da sequência da Copa do Brasil Feminina.
A agenda também contará com jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, da Supercopa Argentina e do Campeonato Mexicano, com partidas distribuídas entre a tarde e a madrugada de quarta-feira (22), no horário de Brasília.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 21 de julho de 2026):
Campeonato Brasileiro
19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Novorizontino x Criciúma – ESPN 4 e Disney+
19h30 – Avaí x América-MG – Disney+
21h35 – Vila Nova x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa Sul-Americana
19h – Nacional-URU x Tigre – ESPN e Disney+
21h30 – Universidad Central x Santos – SBT, ESPN e Disney+
Copa do Brasil Feminina
16h30 – Fluminense x Cruzeiro – Sportv
20h – Itabirito x Bahia – Xsports e CBF TV
21h45 – Vasco x São Paulo – Sportv
Supercopa Argentina
18h – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Mexicano
22h – Cruz Azul x Puebla – SportyNet
0h* – Toluca x Pumas UNAM – SportyNet
Jogo na madrugada de quarta
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