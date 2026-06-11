Quem marcou o primeiro gol de cada edição da Copa do Mundo no século XXI? Participe do quiz do Lance! e teste seu conhecimento

A Copa do Mundo de 2026 começou oficialmente e, como acontece em toda edição do torneio, um dos momentos mais marcantes da estreia é o primeiro gol da competição. O lance que inaugura o placar do Mundial costuma entrar para a história e ficar eternizado na memória dos torcedores.

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Ao longo do século XXI, diferentes jogadores tiveram a honra de balançar as redes pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Alguns eram grandes estrelas do futebol mundial, enquanto outros aproveitaram a oportunidade para gravar seus nomes na história do torneio mais importante do planeta.

Na Copa do Mundo de 2026 quem abriu o caminho dos gols foi Julián Quiñones, do México, que marcou aos nove minutos da primeira etapa, no confronto contra a África do Sul

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Mas você consegue se lembrar de quem marcou o primeiro gol em cada edição da Copa entre 2002 e 2022?

Para testar a memória dos fãs de futebol, o Lance! preparou um jogo especial para testar o seu conhecimento. Você terá dois minutos para acertar os seis nomes responsáveis pelos gols que abriram cada Mundial deste século. Será que você consegue acertar todos os nomes? Participe e descubra se você é realmente um especialista em Copa do Mundo.

Veja primeiro gol da Copa do Mundo de 2026

O México saiu na frente do placar no confronto contra a África do Sul, desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela estreia da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o atacante Julián Quiñones foi o responsável por marcar para o time mexicano.

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➡️ Galvão Bueno fora do primeiro jogo da Copa do Mundo; entenda

O gol aconteceu ainda no primeiro tempo. Em uma pressão inicial, o camisa 16 conseguiu finalizar dentro da área por debaixo das pernas do goleiro Ronwen Williams. O feito explodiu os torcedores presentes no Estádio Azteca.

Quiñones abriendo el catálogo de goles de este mundial



Historia

pic.twitter.com/NIuFZhnxUq — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 11, 2026

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