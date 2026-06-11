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Galvão Bueno fora do primeiro jogo da Copa do Mundo; entenda

Narrador será poupado pelo SBT

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 16:00
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Galvão Bueno Luis Roberto
Galvão Bueno está fora do jogo de abertura da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O principal nome da cobertura do SBT para a Copa do Mundo, Galvão Bueno, está fora da partida de abertura entre México e África do Sul. O narrador será substituído por Tiago Leifert devido a uma questão de logística da emissora.

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    Com a primeira partida sendo realizada na Cidade do México, Galvão Bueno participou da cerimônia de abertura de maneira remota, trabalhando de um estúdio alugado pelo SBT e N Sports na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

    Devido à viagem internacional e à idade avançada do narrador, que passou por uma cirurgia recentemente, a empresa decidiu mantê-lo nos Estados Unidos, sede que terá a maior quantidade de jogos, e poupá-lo de voar do México em menos de 48 horas. De acordo com o planejamento, o comunicador fará todos os jogos da equipe de Ancelotti, a final e outras partidas caso o Brasil seja eliminado.

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    Para o jogo entre México e África do Sul, Tiago Leifert comandará a transmissão ao lado de Raphael Rezende, Juninho Paulista e Nadine Basttos.

    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México
    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México Rodrigo (Foto: OROPEZA / AFP)

    Galvão faz crítica durante abertura da Copa do Mundo

    Durante a transmissão do SBT, Galvão Bueno, junto com Mauro Beting, criticaram uma parte da cerimônia. Assim que uma atriz começou a falar com o povo no Estádio Azteca, disse que "o futebol une todos".

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    Na cabine de transmissão, Galvão e Beting disseram que "não tem sido assim". Os jornalistas se lembraram do caso do árbitro Omar Abdulkadir Artan, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos.

    Além disso, também mencionaram todas as polêmicas que estão envolvendo a seleção iraniana de futebol, que teve de fazer um pedido para conseguir entrar em solo estadunidense, no mínimo, 36 horas antes de suas partidas, que serão disputadas no país norte-americano.

    Essas não foram as únicas polêmicas imigratórias desta Copa. Na chegada da seleção senegalesa de futebol, por exemplo, os jogadores e comissão técnica passaram por uma revista que, para muitos, foi vista como "excessiva".

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