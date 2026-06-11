Galvão Bueno fora do primeiro jogo da Copa do Mundo; entenda Narrador será poupado pelo SBT

O principal nome da cobertura do SBT para a Copa do Mundo, Galvão Bueno, está fora da partida de abertura entre México e África do Sul. O narrador será substituído por Tiago Leifert devido a uma questão de logística da emissora.

continua após a publicidade

➡️Villani se confunde na abertura da Copa do Mundo e viraliza na web: 'Meu Deus'

Com a primeira partida sendo realizada na Cidade do México, Galvão Bueno participou da cerimônia de abertura de maneira remota, trabalhando de um estúdio alugado pelo SBT e N Sports na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Devido à viagem internacional e à idade avançada do narrador, que passou por uma cirurgia recentemente, a empresa decidiu mantê-lo nos Estados Unidos, sede que terá a maior quantidade de jogos, e poupá-lo de voar do México em menos de 48 horas. De acordo com o planejamento, o comunicador fará todos os jogos da equipe de Ancelotti, a final e outras partidas caso o Brasil seja eliminado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o jogo entre México e África do Sul, Tiago Leifert comandará a transmissão ao lado de Raphael Rezende, Juninho Paulista e Nadine Basttos.

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México Rodrigo (Foto: OROPEZA / AFP)

Galvão faz crítica durante abertura da Copa do Mundo

Durante a transmissão do SBT, Galvão Bueno, junto com Mauro Beting, criticaram uma parte da cerimônia. Assim que uma atriz começou a falar com o povo no Estádio Azteca, disse que "o futebol une todos".

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

Na cabine de transmissão, Galvão e Beting disseram que "não tem sido assim". Os jornalistas se lembraram do caso do árbitro Omar Abdulkadir Artan, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos.

Além disso, também mencionaram todas as polêmicas que estão envolvendo a seleção iraniana de futebol, que teve de fazer um pedido para conseguir entrar em solo estadunidense, no mínimo, 36 horas antes de suas partidas, que serão disputadas no país norte-americano.

Essas não foram as únicas polêmicas imigratórias desta Copa. Na chegada da seleção senegalesa de futebol, por exemplo, os jogadores e comissão técnica passaram por uma revista que, para muitos, foi vista como "excessiva".

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável