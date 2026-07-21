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Brasileira Thaisa Assunção projeta estreia na Champions League Feminina

Brasileira encara o Czarni em busca de vaga na próxima fase da competição

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 18:15
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Thaisa em ação pelo WFC Nike Lusso
Thaisa em ação pelo Nike Lusso (Foto: Divulgação/WFC Nike Lusso)

A meio-campista Thaisa Assunção está prestes a viver um dos momentos mais importantes da carreira. Nesta quarta-feira (22), a brasileira fará sua estreia na Champions League Feminina defendendo o Nike Lusso, da Geórgia, que enfrenta o Czarni, da Polônia, pela primeira fase qualificatória da competição.

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    • O confronto marca a primeira participação de Thaisa no principal torneio de clubes do futebol europeu e acontece após uma temporada de destaque da jogadora no campeonato georgiano.

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    Brasileira chega embalada por números expressivos

    Antes da estreia continental, Thaisa foi um dos principais nomes do Nike Lusso na primeira fase da Liga Feminina da Geórgia. Em 18 partidas disputadas, a meia balançou as redes 18 vezes e ainda distribuiu 11 assistências, desempenhando papel decisivo na campanha da equipe.

    Às vésperas do duelo contra o Czarni, a brasileira destacou a confiança do elenco para buscar a classificação.

    — É um adversário duro e qualificado, mas temos total confiança no nosso trabalho. As expectativas são sempre altas, esperamos fazer um bom jogo e sair com o resultado positivo — afirmou.

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    Preparação para o duelo

    Após o encerramento da primeira fase do Campeonato Georgiano, o Nike Lusso aproveitou o período sem jogos para intensificar os treinamentos de olho na estreia continental.

    Segundo Thaisa, o tempo de preparação foi importante para aprimorar aspectos físicos e táticos da equipe antes do compromisso decisivo.

    — Aproveitamos esse tempo para nos preparar melhor fisicamente e taticamente. Foram dias produtivos e que com certeza nos ajudarão a chegar mais preparadas para essa partida — destacou.

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    Thaisa em ação pelo WFC Nike Lusso
    Thaisa em ação pelo Nike Lusso (Foto: Divulgação/WFC Nike Lusso)

    Estreia inédita na principal competição da Europa

    Atual campeão da Liga Feminina da Geórgia, o Nike Lusso retorna à Champions League Feminina após três anos de ausência e disputa sua quarta participação no torneio.

    Para Thaisa, no entanto, será uma experiência inédita. A meio-campista ressaltou a importância de disputar uma competição de alto nível e espera aproveitar ao máximo a oportunidade.

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    — Estou ansiosa para viver isso. É sempre bom disputar jogos de alto nível e tenho certeza de que essa experiência vai agregar muito para todas nós. Espero que possamos aproveitar esse momento de uma forma especial — declarou.

    O duelo entre Nike Lusso e Czarni será disputado em Sosnowiec, na Polônia, às 13h (de Brasília). Quem avançar garantirá vaga na decisão da primeira fase preliminar e seguirá na disputa por um lugar na segunda fase classificatória da Champions League Feminina.

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