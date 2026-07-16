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Atlético-MG foca na Copa do Brasil com Barraca consolidada na zaga

Vingadoras enfrentam o Atlético Piauiense na próxima quarta-feira (22)

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 16:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Barraca, jogadora do Flamengo que está emprestada para o Atlético-MG
Consolidada na zaga atleticana, Barraca celebra bom momento e projeta duelo decisivo na Arena MRV (Foto: Divulgação)

O Atlético-MG se reapresentou em Belo Horizonte após o período de pausa no calendário em decorrência da Copa do Mundo Masculina. Com foco total no retorno das competições nacionais, as Vingadoras realizam uma sequência de treinamentos intensos focados em ajustes técnicos, táticos e físicos para o segundo semestre.

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    Barraca, jogadora do Flamengo que está emprestada para o Atlético-MG
    Consolidada na zaga atleticana, Barraca celebra bom momento e projeta duelo decisivo na Arena MRV (Foto: Divulgação)

    Um dos grandes pilares dessa retomada é a zagueira Barraca. Contratada no início da temporada de 2026 por empréstimo junto ao Flamengo, a defensora teve uma adaptação relâmpago e se consolidou como uma das principais peças do setor defensivo do Galo.

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    • Com 12 partidas disputadas e um gol marcado com a camisa alvinegra, Barraca valorizou o momento vivido em Belo Horizonte e a oportunidade de somar minutos importantes em campo.

    — Aconteceu tudo meio rápido, mas fiquei muito feliz em conseguir me adaptar na equipe e ter a oportunidade de ganhar minutagem — comentou a zagueira.

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    Decisão na Arena MRV pela Copa do Brasil

    O primeiro compromisso das Vingadoras neste retorno será na próxima quarta-feira, 22 de julho, às 19h30. O Atlético-MG recebe o Atlético Piauiense na Arena MRV, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, buscando a classificação para as quartas de final.

    Barraca destacou como o período sem jogos oficiais foi fundamental para que a comissão técnica fizesse os ajustes necessários no elenco.

    — Essa pausa foi muito boa pra gente conseguir se preparar melhor para esse retorno. A preparação está sendo muito bem feita, estamos ajustando algumas coisas que não estavam funcionando muito bem e potencializando ainda mais os pontos fortes da nossa equipe. Sabemos que vai ser um jogo duro na Arena MRV, mas estamos prontas e muito confiantes para esse retorno e para o restante do ano — finalizou a defensora.

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