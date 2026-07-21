CBF investe em análise de desempenho da Seleção Feminina visando a Copa do Mundo de 2027 Acordo prevê uso de métricas avançadas e inteligência artificial para auxiliar comissão técnica na avaliação de atletas e adversárias

A Seleção Brasileira Feminina contará com novos recursos para análise de desempenho e avaliação de atletas durante o ciclo até a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol firmou um acordo para utilizar uma plataforma de dados e estatísticas avançadas voltada ao futebol feminino.

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A ferramenta escolhida pela entidade foi a Driblab, empresa especializada em métricas avançadas no futebol. O sistema será utilizado pela comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina principal para reunir informações detalhadas sobre jogadoras das principais ligas do mundo, além de analisar equipes adversárias.

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Entre os recursos disponibilizados estão dados estatísticos, modelos de inteligência artificial e relatórios de desempenho que poderão auxiliar a comissão técnica na avaliação de atletas, na identificação de possíveis novas convocadas e no acompanhamento de jogadoras que já fazem parte do grupo.

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A parceria também prevê análises dos jogos da própria Seleção Brasileira e dos próximos adversários da equipe no calendário internacional, com o objetivo de ampliar o volume de informações utilizadas no planejamento das partidas.

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Sobre a Driblab

Fundada em 2017 e com sede em Madri, na Espanha, a Driblab atua no desenvolvimento de soluções de análise de dados aplicadas ao futebol. A empresa já trabalhou com mais de 100 clubes, incluindo Fluminense, Tigres-MEX, Peñarol-URU, River Plate-ARG, Ajax, PSV Eindhoven, Villarreal, Real Betis, Inter Miami, Dinamo Zagreb, Al-Ittihad e Olympique de Marseille. Também possui trabalhos relacionados ao fornecimento de dados para veículos de imprensa como ESPN, BBC, Forbes, Diario AS, Marca, Bild e El País.

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