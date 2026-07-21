CBF investe em análise de desempenho da Seleção Feminina visando a Copa do Mundo de 2027
Acordo prevê uso de métricas avançadas e inteligência artificial para auxiliar comissão técnica na avaliação de atletas e adversárias
A Seleção Brasileira Feminina contará com novos recursos para análise de desempenho e avaliação de atletas durante o ciclo até a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol firmou um acordo para utilizar uma plataforma de dados e estatísticas avançadas voltada ao futebol feminino.
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A ferramenta escolhida pela entidade foi a Driblab, empresa especializada em métricas avançadas no futebol. O sistema será utilizado pela comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina principal para reunir informações detalhadas sobre jogadoras das principais ligas do mundo, além de analisar equipes adversárias.
Entre os recursos disponibilizados estão dados estatísticos, modelos de inteligência artificial e relatórios de desempenho que poderão auxiliar a comissão técnica na avaliação de atletas, na identificação de possíveis novas convocadas e no acompanhamento de jogadoras que já fazem parte do grupo.
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A parceria também prevê análises dos jogos da própria Seleção Brasileira e dos próximos adversários da equipe no calendário internacional, com o objetivo de ampliar o volume de informações utilizadas no planejamento das partidas.
Sobre a Driblab
Fundada em 2017 e com sede em Madri, na Espanha, a Driblab atua no desenvolvimento de soluções de análise de dados aplicadas ao futebol. A empresa já trabalhou com mais de 100 clubes, incluindo Fluminense, Tigres-MEX, Peñarol-URU, River Plate-ARG, Ajax, PSV Eindhoven, Villarreal, Real Betis, Inter Miami, Dinamo Zagreb, Al-Ittihad e Olympique de Marseille. Também possui trabalhos relacionados ao fornecimento de dados para veículos de imprensa como ESPN, BBC, Forbes, Diario AS, Marca, Bild e El País.
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