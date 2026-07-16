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Nat Vendito projeta sequência decisiva da Ferroviária contra o Corinthians

Defensora destaca evolução da Ferroviária após a pausa nos jogos

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 14:32
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Nat Vendito jogando pela Ferroviária
Nat Vendito em ação pela Ferroviária (Foto: @kok_fotos)

Após pouco mais de um mês sem entrar em campo, a Ferroviária inicia o segundo semestre com uma sequência que pode marcar o rumo da temporada. A equipe enfrenta o Corinthians nesta sexta-feira (17), pelo Campeonato Paulista Feminino, e volta a medir forças com o rival na segunda-feira (20), pelas quartas de final da Copa do Brasil. Líder do Estadual e quarta colocada no Brasileirão, a Locomotiva aposta no período de preparação para chegar fortalecida aos dois compromissos.

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    A pausa no calendário permitiu à comissão técnica trabalhar ajustes e recuperar o elenco antes da maratona de jogos. Para a zagueira Nat Vendito, o período foi importante para a equipe evoluir em diferentes aspectos.

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    — A pausa foi importante para renovarmos nossas energias, fazer uma autoanálise e, de forma coletiva, também ajustarmos com mais tempo o que precisamos para retornar ao segundo semestre mais eficientes naquilo que nos propomos a fazer — afirmou.

    A defensora destacou que o grupo retorna mais preparado para buscar os objetivos traçados no início da temporada.

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    • — Acredito que retornamos um time mais maduro em alguns aspectos, buscamos novas alternativas e principalmente, sermos efetivas. Os objetivos permaneceram, passo a passo, sempre buscando estar em decisões e lutando por títulos — completou.

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    O primeiro desafio será diante do líder do Brasileirão, em um duelo que também serve como preparação para o mata-mata da Copa do Brasil. Para Nat Vendito, cada detalhe pode fazer a diferença na disputa pela classificação.

    — Teremos dois grandes jogos contra uma grande equipe, sendo um deles, um jogo de mata. Os preparativos foram muito bons nesse período, para esses desafios em que cada detalhe pode ser crucial para decidir o vencedor. Espero que possamos colocar tudo que construímos em prática para sair com a vitória e classificação — projetou.

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    Nat Vendito jogando pela Ferroviária
    Nat Vendito em ação pela Ferroviária (Foto: @kok_fotos)

    Ferroviária na temporada 2026

    A Ferroviária ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro Feminino, com 22 pontos em 12 partidas, e lidera o Campeonato Paulista. Agora, a equipe de Araraquara inicia uma sequência de confrontos diretos contra o Corinthians, que pode ser determinante tanto na disputa estadual quanto na caminhada pela Copa do Brasil.

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