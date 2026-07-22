logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Kathellen é anunciada pelo Al-Hilal e assina contrato de dois anos com clube saudita

Zagueira brasileira se apresenta ao elenco durante pré-temporada na Turquia e celebra novo desafio na carreira

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 14:38
Favorite o Lance! no Google
Kathellen Souza sentada olhando para frente com camisa do Al-Hilal durante apresentação
Kathellen Souza durante apresentação do Al-Hilal (Foto: Divulgação)

A zagueira brasileira Kathellen Sousa foi anunciada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, como novo reforço da equipe feminina para a temporada. A defensora assinou contrato de dois anos e fará parte do elenco comandado pelo clube saudita.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A jogadora se apresentará ao grupo durante o período de preparação realizado na Turquia, onde o Al-Hilal realiza a pré-temporada visando os desafios do próximo ciclo.

continua após a publicidade

Em suas primeiras palavras como atleta do clube, Kathellen celebrou a oportunidade e destacou a motivação para o novo desafio na carreira.

— Estou muito feliz por esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Al-Hilal é uma grande oportunidade e chego muito motivada para dar o meu melhor, ajudar a equipe e viver momentos especiais com esse clube — afirmou.

A zagueira também ressaltou a expectativa para a nova fase e o desejo de evoluir ao lado das companheiras.

— É o início de um novo ciclo e estou muito animada com tudo o que vem pela frente. Quero trabalhar forte, evoluir a cada dia e fazer uma grande temporada ao lado das minhas companheiras. Estou pronta para esse desafio — completou Kathellen.

continua após a publicidade
Kathellen, de lado, olhando para frente com expressão séria e escrita árabe
Kathellen Sousa assinou com o Al-Hilal por dois anos (Foto: Divulgação)

Números da carreira de Kathellen

Com passagens por clubes de diferentes ligas, Kathellen acumula experiência no futebol internacional. A zagueira defendeu equipes como Bordeaux, Inter de Milão, Real Madrid, Al-Nassr e agora Al-Hilal, somando participações em competições nacionais e continentais.

Pelo Campeonato Espanhol Feminino, atuou em 44 partidas, enquanto no Campeonato Francês foram 33 jogos e no Campeonato Italiano, 28 aparições. Na Liga dos Campeões Feminina, a brasileira disputou 18 partidas.

continua após a publicidade

No futebol saudita, Kathellen soma 29 jogos pelo Campeonato Saudita Feminino, além de participações na Saudi Women's Super Cup e na SAFF Women's Cup. Pela competição nacional, registrou quatro gols e nove assistências.

Passagem pela Seleção Brasileira

Além da trajetória por clubes do futebol internacional, Kathellen também acumula experiência com a Seleção Brasileira Feminina. A zagueira esteve presente em importantes competições pela equipe nacional, incluindo a Copa do Mundo Feminina de 2023 e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, reforçando seu histórico no cenário internacional.

continua após a publicidade

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Mariza em ação pelo Tigres do México

Futebol Feminino

Mariza projeta segundo semestre no Tigres Femenil e mira títulos na temporada

Há 59 minutos
Pedro e Lorran em jogo do Flamengo

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (22/07/2026)

Há 7 horas
Thaisa em ação pelo WFC Nike Lusso

Futebol Feminino

Brasileira Thaisa Assunção projeta estreia na Champions League Feminina

Há 21 horas
Seleção Feminina Principal em amistoso contra os Estados Unidos

Futebol Feminino

CBF investe em análise de desempenho da Seleção Feminina visando a Copa do Mundo de 2027

Há 1 dia
Thumb com escudo do Atlético-MG e Atlético-PI com a taça da Copa do Brasil

Futebol Feminino

Atlético Mineiro x Atlético Piauiense: Lance!TV transmite duelo pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina 2026

Há 1 dia
Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/07/2026)

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras

Gi Campiolo valoriza pausa e projeta sequência decisiva do Palmeiras na temporada

Barraca, jogadora do Flamengo que está emprestada para o Atlético-MG

Atlético-MG foca na Copa do Brasil com Barraca consolidada na zaga

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Divulgação/Fifa)

A um ano da Copa no Brasil, futebol feminino registra salto histórico

Nat Vendito jogando pela Ferroviária

Nat Vendito projeta sequência decisiva da Ferroviária contra o Corinthians

Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo

Fla-Flu questiona período de cessão do Maracanã à Copa Feminina

Samir Xaud, presidente da CBF, durante coletiva de imprensa

CBF detalha planejamento para próximas Copas do Mundo em reunião com federações

Leticia Nunes exibe escudo do Grêmio durante apresentação

Maior artilheira da história do Al-Ittihad, Leticia Nunes é anunciada pelo Grêmio; conheça

Cássia, atacante do Bahia em treinamento no CT

Cássia projeta retorno do Bahia após pausa da Data Fifa e mira sequência da temporada

F9 disputará a Ibercup neste ano. (Divulgação)

Maior torneio de futebol infantil, IberCup terá 16 equipes femininas em 2026

Jovens brasileiras passarão por intercâmbio no Duas atletas do Projeto Estrelas vão viver uma experiência internacional no Wolfsburg, da Alemanha. (Projeto Estrelas/Divulgação)

Jovens brasileiras são selecionadas para intercâmbio esportivo no Wolfsburg

Debinha renova com o Kansas City. (KCC/Divulgação)

Debinha renova com o Kansas City Current até 2027

Daniela Montoya se despede do Grêmio. (Grêmio/Divulgação)

Montoya se despede do Grêmio e agradece: 'Levarei vocês sempre no coração'

Radija e Yenifer foram contratadas pelo Cruzeiro. (Divulgação/Cruzeiro)

Cruzeiro anuncia reforços para a sequência da temporada