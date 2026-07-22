Kathellen é anunciada pelo Al-Hilal e assina contrato de dois anos com clube saudita
Zagueira brasileira se apresenta ao elenco durante pré-temporada na Turquia e celebra novo desafio na carreira
A zagueira brasileira Kathellen Sousa foi anunciada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, como novo reforço da equipe feminina para a temporada. A defensora assinou contrato de dois anos e fará parte do elenco comandado pelo clube saudita.
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A jogadora se apresentará ao grupo durante o período de preparação realizado na Turquia, onde o Al-Hilal realiza a pré-temporada visando os desafios do próximo ciclo.
Em suas primeiras palavras como atleta do clube, Kathellen celebrou a oportunidade e destacou a motivação para o novo desafio na carreira.
— Estou muito feliz por esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Al-Hilal é uma grande oportunidade e chego muito motivada para dar o meu melhor, ajudar a equipe e viver momentos especiais com esse clube — afirmou.
A zagueira também ressaltou a expectativa para a nova fase e o desejo de evoluir ao lado das companheiras.
— É o início de um novo ciclo e estou muito animada com tudo o que vem pela frente. Quero trabalhar forte, evoluir a cada dia e fazer uma grande temporada ao lado das minhas companheiras. Estou pronta para esse desafio — completou Kathellen.
Números da carreira de Kathellen
Com passagens por clubes de diferentes ligas, Kathellen acumula experiência no futebol internacional. A zagueira defendeu equipes como Bordeaux, Inter de Milão, Real Madrid, Al-Nassr e agora Al-Hilal, somando participações em competições nacionais e continentais.
Pelo Campeonato Espanhol Feminino, atuou em 44 partidas, enquanto no Campeonato Francês foram 33 jogos e no Campeonato Italiano, 28 aparições. Na Liga dos Campeões Feminina, a brasileira disputou 18 partidas.
No futebol saudita, Kathellen soma 29 jogos pelo Campeonato Saudita Feminino, além de participações na Saudi Women's Super Cup e na SAFF Women's Cup. Pela competição nacional, registrou quatro gols e nove assistências.
Passagem pela Seleção Brasileira
Além da trajetória por clubes do futebol internacional, Kathellen também acumula experiência com a Seleção Brasileira Feminina. A zagueira esteve presente em importantes competições pela equipe nacional, incluindo a Copa do Mundo Feminina de 2023 e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, reforçando seu histórico no cenário internacional.
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