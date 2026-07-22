AO VIVO: Atlético-MG x Atlético-PI, pela Copa do Brasil Feminina Duelo entre Atlético-MG e Atlético Piauiense abre transmissões do torneio

O Lance!TV transmite, ao vivo, nesta quarta-feira (20) a partir das 19h, o confronto entre Atlético-MG e Atlético Piauiense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. A partida marca o início da fase que reúne as 16 equipes remanescentes na disputa pelo título nacional e por uma vaga nas quartas de final da competição. Nesta etapa, o confronto é decidido em jogo único e, em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. A partir das quartas de final, os duelos passam a ser disputados em jogos de ida e volta. Clique aqui para assistir!

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

🏆 Informações da Copa do Brasil Feminina

A competição voltou ao calendário do futebol brasileiro em 2025, após um hiato de oito anos, e nesta edição reúne 66 clubes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, consolidando-se como uma das principais competições da modalidade no país. Além do título, a equipe campeã garante vaga na próxima edição da Supercopa do Brasil Feminina. O São José-SP e o Santos são os maiores campeões, com dois títulos cada. O atual campeão é o Palmeiras, que conquistou sua primeira taça da competição ao vencer a Ferroviária na final por 4 a 2.

continua após a publicidade

➡️ Gi Campiolo valoriza pausa e projeta sequência decisiva do Palmeiras na temporada

O duelo também coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos. O Galo chega às oitavas após eliminar o Vitória, enquanto o CAP, uma das surpresas da competição, garantiu a classificação ao eliminar o Santos e tenta seguir fazendo história em sua campanha nacional.

A transmissão do Lance!TV contará com pré-jogo, narração de Lucas Borges, comentários de Giselly Corrêa e Letycia Farias, reportagens de Vitória Helen e cobertura completa dos principais lances, levando ao público todas as emoções de um confronto decisivo que vale um lugar entre os oito melhores times da Copa do Brasil Feminina 2026.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.