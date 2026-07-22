AO VIVO: Atlético-MG x Atlético-PI, pela Copa do Brasil Feminina
Duelo entre Atlético-MG e Atlético Piauiense abre transmissões do torneio
O Lance!TV transmite, ao vivo, nesta quarta-feira (20) a partir das 19h, o confronto entre Atlético-MG e Atlético Piauiense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. A partida marca o início da fase que reúne as 16 equipes remanescentes na disputa pelo título nacional e por uma vaga nas quartas de final da competição. Nesta etapa, o confronto é decidido em jogo único e, em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. A partir das quartas de final, os duelos passam a ser disputados em jogos de ida e volta. Clique aqui para assistir!
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🏆 Informações da Copa do Brasil Feminina
A competição voltou ao calendário do futebol brasileiro em 2025, após um hiato de oito anos, e nesta edição reúne 66 clubes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, consolidando-se como uma das principais competições da modalidade no país. Além do título, a equipe campeã garante vaga na próxima edição da Supercopa do Brasil Feminina. O São José-SP e o Santos são os maiores campeões, com dois títulos cada. O atual campeão é o Palmeiras, que conquistou sua primeira taça da competição ao vencer a Ferroviária na final por 4 a 2.
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O duelo também coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos. O Galo chega às oitavas após eliminar o Vitória, enquanto o CAP, uma das surpresas da competição, garantiu a classificação ao eliminar o Santos e tenta seguir fazendo história em sua campanha nacional.
A transmissão do Lance!TV contará com pré-jogo, narração de Lucas Borges, comentários de Giselly Corrêa e Letycia Farias, reportagens de Vitória Helen e cobertura completa dos principais lances, levando ao público todas as emoções de um confronto decisivo que vale um lugar entre os oito melhores times da Copa do Brasil Feminina 2026.
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