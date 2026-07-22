Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (22/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (22) terá uma programação intensa para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para a rodada do Campeonato Brasileiro, os playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana e uma extensa agenda da MLS. A Copa do Brasil Feminina e a Série B também movimentam a noite, com confrontos importantes em busca de classificação e pontos na tabela.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 22 de julho de 2026):
Campeonato Brasileiro
19h30 – Coritiba x Palmeiras – Prime Video
21h30 – Internacional x Cruzeiro – Globo e Premiere
21h30 – Chapecoense x Flamengo – Globo e Premiere
21h30 – São Paulo x Athletico-PR – Globo, ge tv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir na Prime Video
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Ceará x CRB – SportyNet (TV e YouTube), Xsports, ESPN 4 e Disney+
19h30 – Operário-PR x Ponte Preta – Disney+
20h30 – Goiás x Sport – Disney+
21h30 – Náutico x Londrina – Globo, Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV
Copa Sul-Americana
19h – Independiente Medellín x Vasco – ESPN e Disney+
21h30 – Sporting Cristal x RB Bragantino – Paramount+
21h30 – Lanús x Cienciano – Paramount+
Copa do Brasil Feminina
19h – Botafogo x RB Bragantino – Sportv
19h30 – Atlético-MG x Atlético-PI – CBF TV
MLS
20h30 – Columbus Crew x New York City – Apple TV
20h30 – Cincinnati x Vancouver Whitecaps – Apple TV
20h30 – Inter Miami x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Toronto – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x New York Red Bulls – Apple TV
21h15 – Charlotte x Atlanta United – Apple TV
21h30 – Austin x Seattle Sounders – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x DC United – Apple TV
21h30 – Nashville x Montreal – Apple TV
21h30 – Sporting KC x Minnesota United – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x San Diego – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x St. Louis City – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x Real Salt Lake – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Dallas – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x Orlando City – Apple TV
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