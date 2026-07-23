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Sorteio da Copa do Brasil Feminina; veja data, horário e equipes classificadas

Sorteio definirá os confrontos das quartas de final da competição

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 08:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Taça da Copa do Brasil Feminina
Taça da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A CBF realizará nesta sexta-feira (24), às 10h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio que definirá os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Além dos duelos, o evento também estabelecerá os mandos de campo da próxima fase da competição.

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A fase de oitavas de final foi disputada durante esta semana e teve fim nesta quarta-feira (22), com os últimos dois confrontos da chave.

Já na terça-feira (21), o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, o Bahia venceu o Itabirito por 1 a 0 e o São Paulo eliminou o Vasco com outra vitória por 1 a 0. As duas últimas vagas ficaram com o Bragantino, que derrotou o Botafogo por 2 a 0, e com o Atlético-MG, que venceu o Atlético-PI por 2 a 1, ambos jogos nesta quarta-feira (22).

Classificados para as quartas de final

  • Internacional
  • Flamengo
  • Ferroviária
  • Fluminense
  • Bahia
  • São Paulo
  • RB Bragantino
  • Atlético-MG

Como será o sorteio?

O sorteio das quartas de final será realizado em pote único, sem qualquer restrição de confrontos. Dessa forma, qualquer equipe poderá enfrentar outra classificada. Além dos duelos, a CBF também definirá os mandos de campo das partidas da próxima fase durante o evento, marcado para a manhã de sexta-feira (24), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

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Taça da Copa do Brasil Feminina
Taça da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

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