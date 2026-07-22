Mariza projeta segundo semestre no Tigres Femenil e mira títulos na temporada Mariza projeta sequência da temporada e reforça ambição por títulos no México

O Tigres Femenil inicia o segundo semestre da temporada cercado por expectativas e objetivos ambiciosos. Referência no sistema defensivo da equipe, a zagueira brasileira Mariza destacou a preparação realizada pelo elenco e demonstrou confiança para a sequência de competições, reforçando o desejo de brigar por todas as taças em disputa.

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Consolidada como uma das líderes da defesa, a jogadora acredita que o grupo está preparado para manter o alto nível de desempenho exigido pelo clube, um dos mais tradicionais do futebol feminino mexicano.

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— Começamos um segundo semestre muito importante e a expectativa é a melhor possível. Sabemos da grandeza do Tigres e da responsabilidade de vestir essa camisa. Nosso objetivo é lutar por todos os títulos, mantendo o nível competitivo que o clube exige em cada competição — afirmou.

Mariza também ressaltou a rápida adaptação ao futebol mexicano e revelou estar motivada para seguir evoluindo individualmente, contribuindo com sua experiência dentro de campo.

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— Estou muito feliz com a minha adaptação ao México e cada vez mais motivada para seguir evoluindo. Quero continuar ajudando a equipe com muita entrega, consistência defensiva e experiência, para que possamos alcançar grandes conquistas nesta sequência da temporada — destacou.

Por fim, a defensora fez questão de elogiar o elenco do Tigres e valorizou o papel da torcida, considerada um dos grandes diferenciais do clube ao longo da temporada.

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— Temos um elenco muito forte e um ambiente que nos impulsiona a buscar sempre mais. A torcida do Tigres faz toda a diferença, e esperamos retribuir esse apoio com grandes atuações, vitórias e, principalmente, títulos neste segundo semestre — concluiu.

Mariza em ação pelo Tigres do México (Foto: Divulgação)

O que vem por aí no Tigres?

O Tigres Femenil volta a campo no próximo sábado (26) para disputar o Troféu de Campeão de Campeões do México. A equipe enfrenta o América, às 21h30 (de Brasília), em mais um clássico do futebol feminino mexicano. A decisão marca o primeiro grande desafio do segundo semestre e pode render mais um título ao clube, que inicia a nova sequência da temporada com a ambição de conquistar todas as competições que disputar.

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