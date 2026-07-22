Copa do Brasil Feminina define classificados às quartas; veja quem avançou
RB Bragantino e Atlético-MG venceram na quinta-feira e fecharam os últimos classificados
A Copa do Brasil Feminina já tem definidos os oito clubes classificados para as quartas de final. Após a disputa das oitavas, Internacional, Flamengo, Ferroviária, Fluminense, Bahia, São Paulo, RB Bragantino e Atlético-MG garantiram vaga e seguem na luta pelo título da competição.
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Na última segunda-feira (20), o Internacional venceu o Coritiba por 1 a 0 e confirmou a classificação. Na mesma data, o Flamengo bateu o 3B Sport também por 1 a 0, enquanto a Ferroviária superou o Corinthians pelo mesmo placar para avançar de fase.
Já nesta terça-feira (21), o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, o Bahia venceu o Itabirito por 1 a 0 e o São Paulo eliminou o Vasco com outra vitória por 1 a 0. As duas últimas vagas ficaram com RB Bragantino e Atlético-MG, que completaram a lista dos classificados às quartas de final.
Classificados às quartas de final
- Internacional
- Flamengo
- Ferroviária
- Fluminense
- Bahia
- São Paulo
- RB Bragantino
- Atlético-MG
Sorteio das quartas acontece na sexta-feira
Com os oito classificados definidos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio das quartas de final na próxima sexta-feira (24), às 10h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
O sorteio será realizado em pote único, sem restrições de confrontos. Dessa forma, qualquer equipe poderá enfrentar qualquer adversário na próxima fase. Além da definição dos duelos, a CBF também sorteará os mandos de campo das quartas de final.
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