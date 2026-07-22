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Copa do Brasil Feminina define classificados às quartas; veja quem avançou

RB Bragantino e Atlético-MG venceram na quinta-feira e fecharam os últimos classificados

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 23:24
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Taça da Copa do Brasil Feminina
Taça da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

A Copa do Brasil Feminina já tem definidos os oito clubes classificados para as quartas de final. Após a disputa das oitavas, Internacional, Flamengo, Ferroviária, Fluminense, Bahia, São Paulo, RB Bragantino e Atlético-MG garantiram vaga e seguem na luta pelo título da competição.

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Na última segunda-feira (20), o Internacional venceu o Coritiba por 1 a 0 e confirmou a classificação. Na mesma data, o Flamengo bateu o 3B Sport também por 1 a 0, enquanto a Ferroviária superou o Corinthians pelo mesmo placar para avançar de fase.

Já nesta terça-feira (21), o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, o Bahia venceu o Itabirito por 1 a 0 e o São Paulo eliminou o Vasco com outra vitória por 1 a 0. As duas últimas vagas ficaram com RB Bragantino e Atlético-MG, que completaram a lista dos classificados às quartas de final.

Classificados às quartas de final

  • Internacional
  • Flamengo
  • Ferroviária
  • Fluminense
  • Bahia
  • São Paulo
  • RB Bragantino
  • Atlético-MG

Sorteio das quartas acontece na sexta-feira

Com os oito classificados definidos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio das quartas de final na próxima sexta-feira (24), às 10h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

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O sorteio será realizado em pote único, sem restrições de confrontos. Dessa forma, qualquer equipe poderá enfrentar qualquer adversário na próxima fase. Além da definição dos duelos, a CBF também sorteará os mandos de campo das quartas de final.

Taça da Copa do Brasil Feminina
Taça da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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