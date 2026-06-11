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Yamal é visto no mercado com amigos em dia de folga antes da estreia na Copa do Mundo

Espanha estreia na Copa do Mundo diante de Cabo Verde, na próxima segunda-feira (15)

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
11/06/2026 15:50
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Yamal deixando mercado nos Estados Unidos em dia de folga da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Yamal deixando mercado nos Estados Unidos em dia de folga da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Em preparação para a disputa da Copa do Mundo, o atacante Lamine Yamal chamou a atenção fora dos gramados nesta quinta-feira (11). O jovem astro da seleção espanhola foi filmado enquanto fazia compras em uma conhecida rede de hipermercados dos Estados Unidos ao lado de dois amigos.

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    • As imagens rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais e passaram a circular entre torcedores e admiradores do jogador. O próprio Yamal entrou na brincadeira e compartilhou registros do passeio em seus perfis oficiais, incluindo uma foto em que aparece empurrando um carrinho de compras.

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    A Espanha chega ao Mundial embalada pelos recentes resultados obtidos no cenário internacional. Campeã da Eurocopa de 2024, a equipe também alcançou a decisão da Liga das Nações nesta temporada, mas acabou ficando com o vice-campeonato após derrota para Portugal nos pênaltis. A final terminou empatada por 2 a 2 no tempo regulamentar.

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    Além da conquista continental de 2024, La Roja também levantou os troféus da Eurocopa de 2012 e da Liga das Nações de 2022/23, consolidando-se entre as principais seleções do futebol mundial nos últimos anos.

    Lamine Yamal é o jogador mais valioso da Copa do Mundo, segundo ranking da Football Benchmark.. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Lamine Yamal é o jogador mais valioso da Copa do Mundo, segundo ranking da Football Benchmark.. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Agenda da Espanha (Grupo H):

    15.06 (segunda) - Espanha x Cabo Verde - 13h (de Brasília) - Atlata - 1ª fase

    21.06 (domingo) - Espanha x Arábia Saudita - 13h (de Brasília) - Atlanta - 1ª fase

    26.06 (Sexta-feira) - Uruguai x Espanha - 21h (de Brasília) - Akron - 1ª fase

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