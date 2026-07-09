Copa do Mundo: França e Marrocos terá mudança no VAR AVAR estará presente no Gillette Stadium

Para evitar falhas de conexão e garantir precisão total nas quartas de final do Mundial, a Fifa adotou uma medida de segurança máxima para o confronto entre França e Marrocos. Dois árbitros da equipe de vídeo atuarão diretamente no Gillette Stadium, nos Estados Unidos, prontos para dar suporte imediato caso a tecnologia oscile.

Embora a operação principal do VAR permaneça centralizada no Centro Internacional de Transmissão (IBC), em Dallas, a entidade repete a cautela da Copa anterior e aproxima os juízes do gramado nesta fase decisiva do torneio.

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'Caso Balogun'

A decisão reflete o clima de alta tensão que envolve a arbitragem na América do Norte. O campeonato acumula polêmicas, com críticas contundentes de atletas, técnicos e confederações. O ápice da crise ocorreu na anulação do cartão vermelho de Folarin Balogun, dos Estados Unidos, sob fortes suspeitas de interferência externa da própria federação norte-americana.

Falorin Balogun, dos Estados Unidos (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O descontentamento é ainda maior entre as seleções africanas, como Senegal e Gana, que protestaram contra uma suposta disparidade de critérios quando enfrentaram as potências mundiais. Lances cruciais em jogos de Argentina, Brasil, Croácia, Austrália e dos próprios donos da casa também dividiram opiniões e inflamaram os debates. Diante desse cenário de desconfiança, a presença física do AVAR (árbitro assistente de vídeo) no estádio surge como um escudo preventivo para intervenções rápidas e correções cirúrgicas.

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O comando do apito no gramado do Gillette Stadium caberá ao argentino Facundo Tello, auxiliado por seus compatriotas Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. Darío Herrera e Cristian Navarro completam a equipe de campo como quarto e quinto árbitros, enquanto Hernán Mastrangelo assume a responsabilidade principal na cabine do VAR.

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