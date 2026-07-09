logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Copa do Mundo: França e Marrocos terá mudança no VAR

AVAR estará presente no Gillette Stadium

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 13:57
Favorite o Lance! no Google
Árbitro da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, Facundo Tello indo na direção da cabine do VAR
Árbitro da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, Facundo Tello indo na direção da cabine do VAR (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Para evitar falhas de conexão e garantir precisão total nas quartas de final do Mundial, a Fifa adotou uma medida de segurança máxima para o confronto entre França e Marrocos. Dois árbitros da equipe de vídeo atuarão diretamente no Gillette Stadium, nos Estados Unidos, prontos para dar suporte imediato caso a tecnologia oscile.

  • Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Sabe tudo sobre Mbappé? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (09/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas
  • Carlo Ancelotti explicou motivo de escolha por Bruno Guimarães em momento decisivo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    E se? Os lances que poderiam mudar a história do Brasil nas últimas Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • Embora a operação principal do VAR permaneça centralizada no Centro Internacional de Transmissão (IBC), em Dallas, a entidade repete a cautela da Copa anterior e aproxima os juízes do gramado nesta fase decisiva do torneio.

    continua após a publicidade

    'Caso Balogun'

    A decisão reflete o clima de alta tensão que envolve a arbitragem na América do Norte. O campeonato acumula polêmicas, com críticas contundentes de atletas, técnicos e confederações. O ápice da crise ocorreu na anulação do cartão vermelho de Folarin Balogun, dos Estados Unidos, sob fortes suspeitas de interferência externa da própria federação norte-americana.

    Folarin Balogun no aquecimento para Estados Unidos x Bélgica
    Falorin Balogun, dos Estados Unidos (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge

    Jornal espanhol aponta Endrick como dúvida no Real Madrid após a Copa

    Futebol Internacional
    Há 11 minutos
  • Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Globo bate recorde de público na Copa; veja ranking de audiência

    Fora de Campo
    Há 31 minutos
  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • O descontentamento é ainda maior entre as seleções africanas, como Senegal e Gana, que protestaram contra uma suposta disparidade de critérios quando enfrentaram as potências mundiais. Lances cruciais em jogos de Argentina, Brasil, Croácia, Austrália e dos próprios donos da casa também dividiram opiniões e inflamaram os debates. Diante desse cenário de desconfiança, a presença física do AVAR (árbitro assistente de vídeo) no estádio surge como um escudo preventivo para intervenções rápidas e correções cirúrgicas.

    continua após a publicidade

    O comando do apito no gramado do Gillette Stadium caberá ao argentino Facundo Tello, auxiliado por seus compatriotas Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. Darío Herrera e Cristian Navarro completam a equipe de campo como quarto e quinto árbitros, enquanto Hernán Mastrangelo assume a responsabilidade principal na cabine do VAR.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Goleiro da Espanha não descarta despedida de Copas do Mundo após 2026

    Há 2 horas
    Jogadores do Marrocos treinam para o confronto contra a França pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Marrocos viajou quatro vezes mais que a França na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Copa do Mundo nos Estados Unidos foi sucesso de público

    Copa do Mundo 2026

    País do futebol? EUA projetam sediar Copa América, Mundial de Clubes e Copa Feminina

    Há 2 horas
    Carlo Ancelotti explicou motivo de escolha por Bruno Guimarães em momento decisivo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    E se? Os lances que poderiam mudar a história do Brasil nas últimas Copas do Mundo

    Há 2 horas
    Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o favorito para conquistar a Bola de Ouro após a Copa? Vote na enquete do Lance!

    Há 3 horas
    Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Fora de Campo

    Discussão em coletiva de Brahim Díaz envolve jornalista da Globo; entenda

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Hakimi Mbappé França Marrocos

    De 2022 a 2026: veja o que mudou em França e Marrocos desde a semifinal no Catar

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

    A queda precoce do Brasil na Copa é o maior fracasso da carreira de Ancelotti?

    Telão mostra análise do VAR durante jogo da COpa do Mundo

    França x Marrocos terá novidade no VAR após decisão da Fifa

    Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis

    Marrocos é o país africano que mais venceu europeus em mata-mata de Copa

    Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (09/07)?

    Federação Belga tem histórico de reclamações contra Fifa (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Bélgica faz nova cobrança à Fifa antes de decisão contra a Espanha

    Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Sabe tudo sobre Mbappé? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa

    Ex-jogador coloca Haaland acima de Ronaldo e projeta jogo contra a Inglaterra na Copa

    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (09/07)