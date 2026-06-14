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Atacante do Catar usa chuteira assinada por Alexia Putellas durante estreia na Copa do Mundo

Ahmed Alaaeldin entrou em campo contra a Suíça com modelo assinado pela craque espanhola

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
14/06/2026 16:05
Atualizado há 1 minutos
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Ahmed Alaaeldin usou chuteira de Alexia Putellas na Copa do Mundo. (Reprodução/internet)
Ahmed Alaaeldin usou chuteira de Alexia Putellas na Copa do Mundo. (Reprodução/internet)

O empate por 1 a 1 entre Catar e Suíça, na estreia das equipes na Copa do Mundo de 2026, teve um detalhe curioso dentro de campo. O atacante Ahmed Alaaeldin atuou com a Nike Phantom 6 Elite assinada pela craque espanhola Alexia Putellas, bicampeã da Bola de Ouro e referência do futebol feminino.

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    • O modelo foi lançado recentemente pela Nike e traz uma identidade visual inspirada na trajetória da camisa 11 da seleção da Espanha. Com predominância da cor rosa, detalhes metálicos em prata e um símbolo de coroa, a chuteira faz referência ao apelido de "rainha" associado a Alexia.

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    Modelo homenageia a trajetória de Alexia Putellas

    A Nike desenvolveu a Phantom 6 Elite para refletir o estilo de jogo e a liderança de Alexia Putellas. A chuteira exibe o número 11 e elementos gráficos inspirados em uma coroa, além de detalhes metálicos que simbolizam a influência da meio-campista dentro e fora dos gramados.

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    ➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Entre os recursos tecnológicos do modelo estão a tecnologia Gripknit, que promete maior controle de bola em diferentes condições de jogo, e a placa Cyclone 360, projetada para oferecer estabilidade e agilidade em mudanças rápidas de direção.

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    Chuteira de Alexia Putellas desenvolvida pela Nike. (Nike/Divulgação)
    Chuteira de Alexia Putellas desenvolvida pela Nike. (Nike/Divulgação)

    Quem é Ahmed Alaaeldin?

    Aos 33 anos, Ahmed Alaaeldin é um dos nomes mais experientes da seleção do Catar. Nascido no Egito e naturalizado catariano, o atacante acumula mais de 70 partidas pela equipe nacional e participou das campanhas do país nas Copas do Mundo de 2022 e 2026.

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    Atualmente defendendo o Al-Rayyan, o jogador soma seis gols na temporada 2025/26 entre clube e seleção. Ao longo da carreira, também conquistou títulos com a camisa da seleção, incluindo a Copa da Ásia.

    Ahmed Alaaeldin usou chuteira de Alexia Putellas na Copa do Mundo. (Reprodução/internet)
    Ahmed Alaaeldin usou chuteira de Alexia Putellas na Copa do Mundo. (Reprodução/internet)
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