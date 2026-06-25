Alexia Putellas define seu destino e jogará na Inglaterra, diz jornal
Bicampeã da Bola de Ouro defenderá o London City Lionesses na próxima temporada
Após 14 temporadas vestindo a camisa do Barcelona, a meia-atacante Alexia Putellas defenderá outro clube. Segundo o jornal espanhol Marca, a bicampeã da Bola de Ouro acertou sua transferência para o London City Lionesses e passará a defender a equipe inglesa a partir de 1º de julho.
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Aos 32 anos, Alexia optou por seguir a carreira na Inglaterra mesmo após receber propostas de clubes dos Estados Unidos e do México. A proximidade da família, a competitividade da Women's Super League e a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, pesaram na decisão da atleta.
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O London City Lionesses integra o grupo esportivo comandado por Michele Kang, proprietária também do OL Lyonnes e do Washington Spirit. A espanhola chega como principal nome de um projeto ambicioso que busca reduzir a distância para as potências da liga inglesa, como Chelsea, Arsenal, Manchester City e Manchester United.
No novo clube, Alexia encontrará outras jogadoras espanholas, entre elas María Pérez, Jana Fernández, Mapi León e Elene Lete. A expectativa é que a meia tenha papel central dentro e fora de campo na consolidação do projeto esportivo.
O anúncio oficial da contratação deve acontecer nos próximos dias. Atualmente, a jogadora está na Venezuela participando de compromissos da Fundação Eleven e tem previsão de desembarcar em Londres para concluir os trâmites finais e ser apresentada pelo novo clube.
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