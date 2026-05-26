A história de amor entre Alexia Putellas e o Barcelona Feminino chegou ao fim. Nesta terça-feira, a meia espanhola anunciou que deixará o clube ao término da temporada, encerrando um ciclo de 14 anos marcado por títulos, recordes e protagonismo na transformação do futebol feminino do Barça em referência mundial.

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Maior artilheira da história da equipe, com 234 gols, e segunda jogadora com mais partidas disputadas, com 512 jogos, Alexia afirmou que buscará um novo desafio profissional fora da Espanha a partir da próxima temporada.

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— Chegou a hora de reconhecer que dei tudo por essas cores, com comprometimento e dedicação diários durante 14 anos. Não saio triste; é apenas um capítulo que chega ao fim. Nasci torcedora do Barça e morrerei torcedora do Barça — declarou.

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A relação da camisa 11 com o clube vai além das conquistas dentro de campo. Alexia passou pelas categorias de base do Barcelona antes de atuar por Espanyol e Levante, retornando ao clube catalão em 2012 para integrar a equipe principal. O retorno aconteceu pouco tempo após a morte de seu pai, lembrado pela jogadora no vídeo de despedida divulgado pelo clube.

— Ainda consigo ver o rosto orgulhoso do meu pai dizendo que não deixaria este mundo sem ver a filha defender essas cores no time principal. Quando a oportunidade surgiu, ele já não estava mais aqui. Na minha hora mais difícil, o Barça me salvou — afirmou.

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O anúncio da despedida acontece um dia antes do confronto contra a Real Sociedad, pela penúltima rodada da liga espanhola. A partida, que seria marcada apenas pela comemoração do título europeu conquistado recentemente, ganhou tom de despedida para uma das maiores ídolas da história do Barcelona.

Sua última conquista foi a Champions League. Na competição, o Barcelona goleou o Lyon por 4 a 0, na final disputada em Olso, e Putellas foi eleita pela Uefa a jogadora da temporada. A capitã do Barcelona foi peça central na campanha do título, encerrando a competição como uma das principais protagonistas do elenco.

A saída de Alexia também representa o encerramento de um dos capítulos mais importantes do futebol feminino do clube catalão. Capitã, referência técnica e símbolo da equipe dentro e fora de campo, a meia deixa o Barcelona como protagonista de uma geração que mudou o patamar da modalidade no cenário mundial.

Relembre a trajetória de Putellas no Barça

Desde a estreia, em 24 de agosto, na goleada por 8 a 0 sobre o L'Estartit, pela Copa da Catalunha, Alexia construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do clube. Foram 10 títulos da liga espanhola, nove Copas da Rainha, seis Supercopas da Espanha e quatro títulos da Liga dos Campeões.

Além das conquistas coletivas, a espanhola também se consolidou como um dos maiores nomes da história do futebol feminino mundial. Com a camisa do Barcelona, conquistou duas Bolas de Ouro, em 2021 e 2022, e se tornou símbolo da ascensão da modalidade no clube e na Europa.

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