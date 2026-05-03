AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP de Miami na F1

De volta da pausa em abril, a Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 1º e 3 de maio. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Miami para a corrida sprint e, na tarde deste sábado (2), formaram o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe a corrida

*EM ATUALIZAÇÃO

5/57 - Não demorou para o monegasco da Ferrari voltar ao topo

4/57 - Antonelli fica a 0s1 de distância do líder Leclerc e consegue a ultrapassagem com tranquilidade na reta principal

3/57 - Direção de prova anota toque de Colapinto em Hamilton, que teve carro afetado

3/57 - Russell ultrapassa Piastri pela quinta colocação

2/57 - Em corrida de recuperação, Bortoleto ganha 3 posições já no início da disputa

2/57 - Hulkenberg é tocado por uma Williams na largada e vai aos boxes precocemente

1/57 - Verstappen bate, roda e se perde no meio do pelotão

1/57 - Leclerc larga bem demais, enquanto Antonelli acaba saindo da pista

COMEÇA A CORRIDA!

Risco de chuva está em 40% para a corrida

Pilotos saem para a volta de aquecimento

De Messi a Nadal, estrelas do esportes acompanham o GP de Miami

15 minutos para o início da disputa

Faltam apenas 30 minutos para o início da segunda corrida sprint da F1 2026

Classificação marcada por problemas para Bortoleto

Após um começo de etapa dominante da McLaren nas provas sprint, Kimi Antonelli recolocou a Mercedes no topo ao conquistar a pole position na tarde deste sábado (2).

O italiano concluiu o Q3 com tempo de 1m27s798, superando Max Verstappen, da Red Bull, em 0s166. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou a classificação em terceiro. Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades com o carro da Audi, que pegou fogo durante o Q1, e larga em último lugar.

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Mudanças no horário

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1 alteraram o horário do Grande Prêmio de Miami deste domingo (3). A largada acontecerá às 14h, horário de Brasília, três horas antes do previsto. A mudança foi anunciada na noite deste sábado (2), após negociações com a promotora do evento no Circuito Internacional de Miami, em Miami Gardens.

A previsão meteorológica indica tempestades com raios no final da tarde de domingo na região. O horário original da prova coincidia com o período de maior risco. A categoria divulgou nota oficial sobre a decisão.

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Largando do quarto lugar da sprint, Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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+Aposte em Gabriel Bortoleto na segunda corrida sprint da F1 2026

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