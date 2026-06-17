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Piloto promessa do Brasil, Rafa Câmara é convidado para testar Ferrari

O brasileiro faz parte da academia de jovens pilotos da Scuderia

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
17/06/2026 15:28
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Carro da Ferrari em 2025, modelo testado por Rafa Câmara (Foto: Reprodução/Ferrari)
Carro da Ferrari em 2025, modelo testado por Rafa Câmara (Foto: Reprodução/Ferrari)

O jovem piloto brasileiro Rafael Câmara vive uma semana inesquecível na Espanha. Nesta quarta-feira (17), poucos dias após conquistar sua primeira vitória na Fórmula 2, o pernambucano voltou à pista de Montmelò para testar o modelo SF-25 em um Teste de Carro Anterior (TPC) da Ferrari.

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    Rafa Câmara faz parte da academia de jovens pilotos da tradicional escuderia italiana e é uma das promessas da equipe. O brasileiro é o atual campeão da Fórmula 3 e é visto no paddock como um forte candidato a uma vaga futura na Haas.

    Em um registro compartilhado nas redes sociais da Ferrari Driver Academy, é possível notar que Câmara ocupou, temporariamente, o box utilizado por Lewis Hamilton no final de semana da Catalunha. Na oportunidade de utilizar o monoposto de 2025, o piloto usou o número #39.

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    Rafael Câmara na F2

    Após vencer a Fórmula 3 em 2025, Câmara disputa o título da Fórmula 2 em 2026. No último final de semana, o piloto brasileiro conquistou sua primeira vitória na categoria. Com o resultado, o brasileiro se consolidou de vez na briga pelo título. Na tabela, o representante da Invicta é o terceiro colocado com 69 pontos, atrás de Gabriele Mini, líder com 86 pontos, e Nikola Tsolov, 80 pontos

    O brasileiro largou na pole position, mas perdeu a liderança para Alexander Dunne logo na saída. Após um safety car nas voltas iniciais, Câmara acompanhou o ritmo do rival e passou a pressioná-lo de perto, enquanto a disputa começou a ser definida pela estratégia de pit stops. A Invicta optou por prolongar o primeiro stint do brasileiro, que voltou à pista apenas em nono após a parada. Com pneus mais novos, porém, Câmara iniciou uma forte recuperação, ultrapassando vários adversários em poucas voltas.

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    O pernambucano retomou a liderança ao superar Dunne na volta 30 e, com ritmo superior ao dos concorrentes, abriu quase dez segundos de vantagem até receber a bandeirada em primeiro lugar. O teste em Barcelona reforça o prestígio de Rafael Câmara dentro da Ferrari e o coloca sob os holofotes como uma das principais promessas do automobilismo brasileiro rumo à Fórmula 1.

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