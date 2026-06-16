F1: McLaren e Red Bull recorrem de pódio 'atrasado' de piloto em Mônaco Escuderias apelam contra decisão que recolocou Pierre Gasly novamente em terceiro

de Pierre Gasly no Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1 segue causando desdobramentos no mundo do automobilismo." class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">O polêmico pódio "atrasado" de Pierre Gasly no Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1 segue causando desdobramentos no mundo do automobilismo. Nesta quarta-feira (16), Red Bull e McLaren manifestaram a intenção de recorrer da decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por anular as penalidades que tiraram o terceiro lugar do piloto da Alpine na penúltima etapa.

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Gasly recebeu duas punições de cinco segundos no final da prova em Monte Carlo por infrações distintas de excesso de velocidade, caindo para a sétima posição. Após o pedido de recurso por parte da Alpine, a FIA anunciou a retirada da penalidade na última sexta-feira (12), afirmando que teria feito uma medição incorreta da distância entre dois pontos de controle de velocidade no pit lane. Uma nova análise foi realizada com a auxílio de tecnologia a laser, pela qual a entidade verificou que a distância real era menor do que a utilizada pelo sistema responsável por calcular a velocidade do francês.

Com a correção dos dados, os comissários recalcularam a velocidade do carro e constataram que Gasly não ultrapassou o limite de 60 km/h. Por isso, a punição foi anulada e o piloto recuperou a terceira colocação.

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Como outros pilotos já haviam cumprido suas penalidades de tempo durante a corrida, algumas equipes discordaram da decisão. A McLaren já concretizou oficialmente, por meio de comunicado à imprensa, o desejo de recorrer do veredito.

Já a Red Bull ainda não se pronunciou a respeito do apelo, mas articula a apresentação do recurso nos bastidores depois de ver Isack Hajdar perder seu lugar no pódio. A informação é do portal especializado "Motorsport".

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No domingo pós-GP de Barcelona (14), o chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que a equipe também entraria com recurso contra a decisão que reouve o pódio de Gasly. No entanto, ainda não está claro se a solicitação é admissível, e a franquia aguarda, no momento, mais informações da entidade reguladora.

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Veja a nota divulgada pela McLaren na íntegra

Pierre Gasly em ação no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)

A McLaren Racing confirma que apresentou formalmente uma notificação de recurso ao Tribunal Internacional de Apelação da FIA em relação às seguintes decisões relacionadas ao GP de Mônaco de 2026: Documento 99 dos comissários; Documento 100 da Classificação Final Revisada da Corrida; Documento 101 sobre Pontuação Revisada do Campeonato", afirmou a McLaren em comunicado.

Embora respeitemos plenamente os processos judiciais da FIA e o papel dos Comissários, acreditamos que este caso levanta questões importantes relativas à justiça esportiva, à consistência regulatória e à integridade da competição.

Durante todo o fim de semana do GP de Mônaco – e em todos os eventos –, todas as equipes atuaram de acordo com os regulamentos e as práticas padrão estabelecidas no que diz respeito ao limite de velocidade no pit lane, conforme aplicáveis na ocasião. Os competidores ajustaram seus procedimentos de acordo com isso e, quando necessário, aceitaram e cumpriram as penalidades impostas de acordo com esses regulamentos.

Em nossa opinião, a revogação posterior das penalidades cria uma situação em que alguns competidores ficam em desvantagem por terem agido de acordo com as regras e as decisões dos Comissários. Tal resultado corre o risco de criar desigualdade esportiva e minar a confiança na aplicação consistente do Regulamento Esportivo da FIA.

Nossa decisão de recorrer não é dirigida a nenhum concorrente. Pelo contrário, reflete nossa convicção de que o Campeonato se beneficia de regulamentos aplicados de forma consistente, transparente e justa a todos os participantes. A McLaren continua comprometida em trabalhar de forma construtiva com a FIA, a Fórmula 1 e os demais concorrentes para proteger a integridade do esporte e manter a confiança em seu marco regulatório.

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