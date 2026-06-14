Lewis Hamilton supera Schumacher na F1 e vence primeira com Ferrari em Barcelona
George Russell e Lando Norris fecharam pódio da sétima etapa da F1 2026
A espera finalmente acabou! Lewis Hamilton conquista primeira vitória com a Ferrari, neste domingo (14), no Grande Prêmio da Barcelona-Catalunha. O pódio, válido pela sétima etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1, contou ainda com George Russell, em segundo, e Lando Norris, em terceiro. Em seu 106 triunfo na carreira, o britânico se consagra como maior vencedor do circuito, superando Michael Schumacher.
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Agora vestindo as cores da Ferrari, equipe com a qual o alemão construiu grande parte de sua lenda, Hamilton encerra o GP de Barcelona escrevendo mais um capítulo da própria história. Com a vitória, o heptacampeão se torna o maior vencedor isolado da etapa espanhola, com sete triunfos.
Desempenho de Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto teve uma corrida discreta em Barcelona. Após largar no pelotão intermediário, o brasileiro perdeu várias posições já na largada e caiu para o 17º lugar. Ao longo da prova, conseguiu recuperar terreno, incluindo uma ultrapassagem sobre Esteban Ocon na volta 26, mas não sustentou a posição.
A estratégia da Audi envolveu duas paradas nos boxes, o que dificultou uma escalada maior na classificação. Na reta final, Bortoleto ainda precisou retornar aos boxes após relatar um furo de pneu. Com os abandonos à frente e um ritmo consistente, o brasileiro cruzou a linha de chegada na 11ª colocação, fora da zona de pontuação.
Como foi a corrida?
George Russell manteve a pole position na largada e liderou as voltas iniciais, seguido por Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Enquanto a Mercedes controlava a prova na frente, Gabriel Bortoleto perdeu posições logo na primeira volta e caiu para o 17º lugar. Outro prejudicado na saída foi Isack Hadjar, que despencou do sexto para o 14º posto.
A estratégia passou a ditar o ritmo da corrida a partir da primeira rodada de pit stops. Hamilton foi um dos primeiros ponteiros a parar e se manteve próximo de Russell, enquanto Antonelli seguia na disputa pelas primeiras posições. Na metade da prova, a Ferrari apostou em uma estratégia diferente para o britânico, que chegou a ficar preso no trânsito após seu segundo pit stop.
A corrida mudou de rumo na volta 41, quando Fernando Alonso bateu e provocou a entrada do safety car virtual. Hamilton aproveitou a neutralização para realizar sua parada e retornou à pista à frente de Russell, confirmando a liderança da prova. A partir daí, o piloto da Ferrari abriu vantagem superior a sete segundos e passou a controlar a corrida.
Nas voltas finais, Antonelli ainda pressionou Russell pela segunda colocação, mas sofreu problemas mecânicos e abandonou a prova a apenas quatro voltas da bandeirada. Um novo safety car virtual foi acionado, mas não alterou o resultado. Hamilton administrou a vantagem e conquistou sua primeira vitória pela Ferrari, enquanto Russell garantiu o segundo lugar.
Resultado final do GP de Barcelona-Catalunha
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/Intervalo
1
Lewis Hamilton
Ferrari
Vencedor
2
George Russell
Mercedes
+19.8s
3
Lando Norris
McLaren
+24.0s
4
Max Verstappen
Red Bull
+40.2s
5
Oscar Piastri
McLaren
+58.7s
6
Isack Hadjar
Racing Bulls
+1 volta
7
Pierre Gasly
Alpine
+1 volta
8
Franco Colapinto
Alpine
+1 volta
9
Liam Lawson
Racing Bulls
+1 volta
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1 volta
11
Gabriel Bortoleto
Sauber
+1 volta
12
Carlos Sainz
Williams
+1 volta
13
Esteban Ocon
Haas
+1 volta
14
Sergio Pérez
Cadillac
+1 volta
15
Charles Leclerc
Ferrari
Abandonou
16
Kimi Antonelli
Mercedes
Abandonou
17
Oliver Bearman
Haas
Abandonou
18
Alexander Albon
Williams
+5 voltas
19
Fernando Alonso
Aston Martin
Abandonou
20
Nico Hülkenberg
Sauber
Abandonou
21
Valtteri Bottas
Cadillac
Abandonou
22
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
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