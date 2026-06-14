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Lewis Hamilton supera Schumacher na F1 e vence primeira com Ferrari em Barcelona

George Russell e Lando Norris fecharam pódio da sétima etapa da F1 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 11:51
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Lewis Hamilton, da Ferrari, vence GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, vence GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

A espera finalmente acabou! Lewis Hamilton conquista primeira vitória com a Ferrari, neste domingo (14), no Grande Prêmio da Barcelona-Catalunha. O pódio, válido pela sétima etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1, contou ainda com George Russell, em segundo, e Lando Norris, em terceiro. Em seu 106 triunfo na carreira, o britânico se consagra como maior vencedor do circuito, superando Michael Schumacher.

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    Agora vestindo as cores da Ferrari, equipe com a qual o alemão construiu grande parte de sua lenda, Hamilton encerra o GP de Barcelona escrevendo mais um capítulo da própria história. Com a vitória, o heptacampeão se torna o maior vencedor isolado da etapa espanhola, com sete triunfos.

    Desempenho de Gabriel Bortoleto

    Gabriel Bortoleto teve uma corrida discreta em Barcelona. Após largar no pelotão intermediário, o brasileiro perdeu várias posições já na largada e caiu para o 17º lugar. Ao longo da prova, conseguiu recuperar terreno, incluindo uma ultrapassagem sobre Esteban Ocon na volta 26, mas não sustentou a posição.

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    A estratégia da Audi envolveu duas paradas nos boxes, o que dificultou uma escalada maior na classificação. Na reta final, Bortoleto ainda precisou retornar aos boxes após relatar um furo de pneu. Com os abandonos à frente e um ritmo consistente, o brasileiro cruzou a linha de chegada na 11ª colocação, fora da zona de pontuação.

    Como foi a corrida?

    George Russell manteve a pole position na largada e liderou as voltas iniciais, seguido por Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Enquanto a Mercedes controlava a prova na frente, Gabriel Bortoleto perdeu posições logo na primeira volta e caiu para o 17º lugar. Outro prejudicado na saída foi Isack Hadjar, que despencou do sexto para o 14º posto.

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    A estratégia passou a ditar o ritmo da corrida a partir da primeira rodada de pit stops. Hamilton foi um dos primeiros ponteiros a parar e se manteve próximo de Russell, enquanto Antonelli seguia na disputa pelas primeiras posições. Na metade da prova, a Ferrari apostou em uma estratégia diferente para o britânico, que chegou a ficar preso no trânsito após seu segundo pit stop.

    A corrida mudou de rumo na volta 41, quando Fernando Alonso bateu e provocou a entrada do safety car virtual. Hamilton aproveitou a neutralização para realizar sua parada e retornou à pista à frente de Russell, confirmando a liderança da prova. A partir daí, o piloto da Ferrari abriu vantagem superior a sete segundos e passou a controlar a corrida.

    Nas voltas finais, Antonelli ainda pressionou Russell pela segunda colocação, mas sofreu problemas mecânicos e abandonou a prova a apenas quatro voltas da bandeirada. Um novo safety car virtual foi acionado, mas não alterou o resultado. Hamilton administrou a vantagem e conquistou sua primeira vitória pela Ferrari, enquanto Russell garantiu o segundo lugar.

    Resultado final do GP de Barcelona-Catalunha

    Pos.PilotoEquipeTempo/Intervalo

    1

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    Vencedor

    2

    George Russell

    Mercedes

    +19.8s

    3

    Lando Norris

    McLaren

    +24.0s

    4

    Max Verstappen

    Red Bull

    +40.2s

    5

    Oscar Piastri

    McLaren

    +58.7s

    6

    Isack Hadjar

    Racing Bulls

    +1 volta

    7

    Pierre Gasly

    Alpine

    +1 volta

    8

    Franco Colapinto

    Alpine

    +1 volta

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +1 volta

    10

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +1 volta

    11

    Gabriel Bortoleto

    Sauber

    +1 volta

    12

    Carlos Sainz

    Williams

    +1 volta

    13

    Esteban Ocon

    Haas

    +1 volta

    14

    Sergio Pérez

    Cadillac

    +1 volta

    15

    Charles Leclerc

    Ferrari

    Abandonou

    16

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    Abandonou

    17

    Oliver Bearman

    Haas

    Abandonou

    18

    Alexander Albon

    Williams

    +5 voltas

    19

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    Abandonou

    20

    Nico Hülkenberg

    Sauber

    Abandonou

    21

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    Abandonou

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    Abandonou

    Lewis Hamilton em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)
    Lewis Hamilton em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

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