menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Fórmula 1

GP de Miami: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1

Lando Norris e Kimi Antonelli lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 11º

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/05/2026
19:00
O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, participa de coletiva no segundo dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 19 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
imagem cameraLando Norris em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 está de volta com a segunda corrida sprint da temporada de 2026 nesta sexta-feira (1º). Em uma classificação com reviravoltas, a McLaren voltou a assumir controle com a vitória de Lando Norris, atual campeão mundial. Para fechar o pódio no GP de Miami, o destaque fica com Kimi Antonelli e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição.

continua após a publicidade

Resultado - Classificação Sprint - GP de Miami de F1

posiçãopilotoequipetempo/intervalo

Lando Norris

McLaren

1:27.869

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.222

Oscar Piastri

McLaren

+0.239

Charles Leclerc

Ferrari

+0.370

Max Verstappen

Red Bull

+0.592

George Russell

Mercedes

+0.624

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.749

Franco Colapinto

Alpine

+1.451

Isack Hadjar

Red Bull

+1.553

10º

Pierre Gasly

Alpine

+1.605

11º

Gabriel Bortoleto

Audi

-

12º

Nico Hulkenberg

Audi

-

13º

Oliver Bearman

Haas

-

14º

Alex Albon

Williams

-

15º

Carlos Sainz

Williams

-

16º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

-

17º

Liam Lawson

Racing Bulls

-

18º

Esteban Ocon

Haas

-

19º

Sergio Perez

Cadillac

-

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

21º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

22º

Lance Stroll

Aston Martin

-

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1  - 13h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

continua após a publicidade

DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte em Gabriel Bortoleto na segunda corrida sprint da F1 2026
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias