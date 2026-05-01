GP de Miami: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1
Lando Norris e Kimi Antonelli lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 11º
A Fórmula 1 está de volta com a segunda corrida sprint da temporada de 2026 nesta sexta-feira (1º). Em uma classificação com reviravoltas, a McLaren voltou a assumir controle com a vitória de Lando Norris, atual campeão mundial. Para fechar o pódio no GP de Miami, o destaque fica com Kimi Antonelli e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição.
Resultado - Classificação Sprint - GP de Miami de F1
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
Lando Norris
McLaren
1:27.869
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.222
3º
Oscar Piastri
McLaren
+0.239
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.370
5º
Max Verstappen
Red Bull
+0.592
6º
George Russell
Mercedes
+0.624
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.749
8º
Franco Colapinto
Alpine
+1.451
9º
Isack Hadjar
Red Bull
+1.553
10º
Pierre Gasly
Alpine
+1.605
11º
Gabriel Bortoleto
Audi
-
12º
Nico Hulkenberg
Audi
-
13º
Oliver Bearman
Haas
-
14º
Alex Albon
Williams
-
15º
Carlos Sainz
Williams
-
16º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
-
17º
Liam Lawson
Racing Bulls
-
18º
Esteban Ocon
Haas
-
19º
Sergio Perez
Cadillac
-
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
21º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
22º
Lance Stroll
Aston Martin
-
GP de Miami: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
