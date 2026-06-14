Gabriel Bortoleto volta a ser criticado por corrida na F1: 'Medíocre'
Brasileiro terminou em 11º lugar, mas sofreu durante a sétima etapa de 2026
Mais uma etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 foi marcada por dificuldades para Gabriel Bortoleto. Neste domingo (14), o brasileiro perdeu posições logo na largada e não conseguiu se recuperar ao longo da corrida, terminando apenas em 11º lugar após se beneficiar de alguns abandonos. Como consequência, seu desempenho voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais.
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Torcida ataca brasileiro nas redes sociais
o Bortoleto é uma piada kkkkk— Leo Balmant (@LeoBalmantt) June 14, 2026
Nao passou o Sainz e ainda tomou pro BEARMAN DE HAAS.
que piloto medíocre.
Tudo bem que a Audi não tem um carro confiável, mas eu esperava mais do Bortoleto nesse ano— Ricardo (@RicardoORamalho) June 14, 2026
Era defensor do Bortoleto mas nem ritmo de corrida ele tá tendo, nosso esperança é no Rafa câmara mesmo— lucasxl👑 (@Mp3eSports23473) June 14, 2026
O problema do carro do Bortoleto está entre o volante e o banco— Vt (@MarquesVictor01) June 14, 2026
Bortoleto reclamando que tem algo estranho no seu carro. Talvez o problema está na peça entre o banco e o volante. #F1— RafaelRossini (@camillo22) June 14, 2026
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Desempenho de Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto teve uma corrida discreta em Barcelona. Após largar no pelotão intermediário, o brasileiro perdeu várias posições já na largada e caiu para o 17º lugar. Ao longo da prova, conseguiu recuperar terreno, incluindo uma ultrapassagem sobre Esteban Ocon na volta 26, mas não sustentou a posição.
A estratégia da Audi envolveu duas paradas nos boxes, o que dificultou uma escalada maior na classificação. Na reta final, Bortoleto ainda precisou retornar aos boxes após relatar um furo de pneu. Com os abandonos à frente e um ritmo consistente, o brasileiro cruzou a linha de chegada na 11ª colocação, fora da zona de pontuação. Confira como foi a corrida completa aqui.
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