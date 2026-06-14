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Gabriel Bortoleto volta a ser criticado por corrida na F1: 'Medíocre'

Brasileiro terminou em 11º lugar, mas sofreu durante a sétima etapa de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 11:58
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Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Mais uma etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 foi marcada por dificuldades para Gabriel Bortoleto. Neste domingo (14), o brasileiro perdeu posições logo na largada e não conseguiu se recuperar ao longo da corrida, terminando apenas em 11º lugar após se beneficiar de alguns abandonos. Como consequência, seu desempenho voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais.

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    Desempenho de Gabriel Bortoleto

    Gabriel Bortoleto teve uma corrida discreta em Barcelona. Após largar no pelotão intermediário, o brasileiro perdeu várias posições já na largada e caiu para o 17º lugar. Ao longo da prova, conseguiu recuperar terreno, incluindo uma ultrapassagem sobre Esteban Ocon na volta 26, mas não sustentou a posição.

    A estratégia da Audi envolveu duas paradas nos boxes, o que dificultou uma escalada maior na classificação. Na reta final, Bortoleto ainda precisou retornar aos boxes após relatar um furo de pneu. Com os abandonos à frente e um ritmo consistente, o brasileiro cruzou a linha de chegada na 11ª colocação, fora da zona de pontuação. Confira como foi a corrida completa aqui.

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    Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
    Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

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