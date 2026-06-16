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Copa do Mundo: por que a estreia da Argentina não vai passar na Globo?

Hermanos jogam contra a Argélia nesta terça-feira (16)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:41
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Lionel Messi, em ação na partida Venezuela x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (Foto: JUAN BARRETO / AFP)
Messi foi campeão do mundo com a Argentina em 2022 (Foto: JUAN BARRETO/AFP)

A Argentina estreia logo mais na Copa do Mundo, às 22h, contra a Argélia, com transmissão exclusiva da CazéTV, no Arrowhead Stadium, em Kansas, nos Estados Unidos. O canal de Casimiro Miguel exibe todos os jogos do Mundial, enquanto Globo e SBT tem pacotes com menos jogos.

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  • Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026

    Como assistir aos jogos da Copa do Mundo na CazéTV, Globo e SBT?

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    • ➡️ Como assistir aos jogos da Copa do Mundo na CazéTV, Globo e SBT?

    A CazéTV possui o pacote com os 104 jogos da Copa do Mundo, enquanto Globo e SBT transmitem 55 e 32, respectivamente. Globo e CazéTV possuem escolhas das transmissões, e o canal de Casimiro Miguel fica com algumas partidas exclusivas, como é o caso de Argentina x Argélia.

    ➡️ Por qual motivo brasileiros torcem para a Argentina? Especialista analisa

    A estreia da Espanha, na última segunda-feira (15), e o primeiro jogo de Portugal, que acontece nesta quarta (17), também tiveram transmissões exclusivas da CazéTV. Todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo serão exibidos por CazéTV, Globo e SBT/NSports.

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    CazéTV bate recorde na Copa do Mundo

    A cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV atingiu um marco histórico logo na primeira partida da Seleção Brasileira. Durante o confronto de estreia do Brasil, o canal estabeleceu o novo recorde mundial do YouTube para o maior pico de acessos simultâneos em uma partida de futebol, alcançando a marca de 12,7 milhões de telas sintonizadas ao mesmo tempo. O recorde anterior era de Brasil x Croácia, na Copa do Mundo de 2022, com 6,9 milhões.

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    O público registrado superou em 3,5 vezes a audiência obtida no primeiro jogo da Seleção comandada por Tite contra a Sérvia, no mundial anterior, realizado no Catar.

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    CazéTV exibe a estreia da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
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