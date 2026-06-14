Rafa Câmara conquista primeira vitória na Fórmula 2 no GP de Barcelona
Piloto brasileiro fez boa corrida estratégica e soma mais 27 pontos no Mundial
O lugar mais alto do pódio não é algo novo para Rafael Câmara. Ainda assim, demorou cinco etapas para o atual campeão da Fórmula 3 conquistar sua primeira vitória na F2. O brasileiro chegou a perder pole position, mas, com uma boa estratégia, conseguiu retomar a ponta antes da bandeira quadriculada do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha neste domingo (14).
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O resultado rende mais 27 pontos à Câmara no campeonato, que segue com o búlgaro Nikola Tsolov na liderança. Agora, o piloto brasileiro soma 69 e ocupa a terceira colocação – cerca de 17 pontos atrás do líder. Na tabela da F2, o Brasil conta ainda com Emmo Fittipaldi, em 19º.
Rafael precisou se recuperar para vencer a corrida principal da Fórmula 2. O brasileiro largou na pole position, mas perdeu a liderança para Alexander Dunne logo na saída. Após um safety car nas voltas iniciais, Câmara acompanhou o ritmo do rival e passou a pressioná-lo de perto, enquanto a disputa começou a ser definida pela estratégia de pit stops.
A Invicta optou por prolongar o primeiro stint do brasileiro, que voltou à pista apenas em nono após a parada. Com pneus mais novos, porém, Câmara iniciou uma forte recuperação, ultrapassando vários adversários em poucas voltas. O pernambucano retomou a liderança ao superar Dunne na volta 30 e, com ritmo superior ao dos concorrentes, abriu quase dez segundos de vantagem até receber a bandeirada em primeiro lugar.
Resultado da corrida na F2
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo/Intervalo
1
R. Câmara
Invicta Racing
58'35.839
2
N. Tsolov
Campos Racing
+9.851
3
A. Dunne
Rodin Motorsport
+12.406
4
G. Minì
MP Motorsport
+13.468
5
L. Van Hoepen
Trident
+16.973
6
D. Beganovic
DAMS Lucas Oil
+22.187
7
J. Bennett
Trident
+23.713
8
N. León
Campos Racing
+27.186
9
K. Maini
ART Grand Prix
+27.804
10
R. Bilinski
DAMS Lucas Oil
+29.126
11
R. Villagómez
Van Amersfoort Racing
+32.407
12
T. Inthraphuvasak
ART Grand Prix
+33.166
13
N. Varrone
Van Amersfoort Racing
+36.335
14
J. Duerksen
Invicta Racing
+40.474
15
C. Herta
HitechGP
+41.309
16
S. Montoya
Prema Powerteam
+48.471
17
M. Stenshorne
Rodin Motorsport
+49.767
18
R. Miyata
HitechGP
+50.749
19
E. Jr.
AIX Racing
+53.624
20
C. Shields
AIX Racing
+1'33.632
21
M. Boya
Prema Powerteam
+1 volta
DNF
O. Goethe
MP Motorsport
Não completou
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Sistema de classificação é diferente da F1
Todos os fins de semana da Fórmula 2 contam com uma corrida sprint e uma corrida principal no domingo, diferentemente da Fórmula 1, em que apenas algumas etapas do calendário possuem o formato sprint. Além disso, o sistema de classificação das categorias também muda.
Na F1, a sessão classificatória define o grid de largada de apenas uma corrida e acontece no dia anterior à prova. Já na Fórmula 2, uma única sessão de classificação é usada para formar o grid tanto da sprint quanto da corrida principal.
A principal diferença está justamente na prova curta de sábado: o grid é definido pela inversão dos 10 melhores pilotos da classificação. Assim, o pole position larga apenas da 10ª colocação, enquanto o décimo colocado sai da pole. Já a corrida principal de domingo segue normalmente a ordem original da classificação.
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