logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rafa Câmara conquista primeira vitória na Fórmula 2 no GP de Barcelona

Piloto brasileiro fez boa corrida estratégica e soma mais 27 pontos no Mundial

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 10:46
Favorite o Lance! no Google
Rafael Câmara, da Invicta, em ação no GP do Canadá pela F2 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Rafael Câmara, da Invicta, em ação no GP do Canadá pela F2 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

O lugar mais alto do pódio não é algo novo para Rafael Câmara. Ainda assim, demorou cinco etapas para o atual campeão da Fórmula 3 conquistar sua primeira vitória na F2. O brasileiro chegou a perder pole position, mas, com uma boa estratégia, conseguiu retomar a ponta antes da bandeira quadriculada do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha neste domingo (14).

continua após a publicidade
  • George Russell em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)

    AO VIVO: Siga a corrida do GP de Barcelona-Catalunha, etapa da F1

    Fórmula 1
    Há 4 minutos
  • Lewis Hamilton, durante coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

    Lewis Hamilton tenta ‘roubar’ recorde de Schumacher no GP de Barcelona

    Fórmula 1
    Há 16 horas
  • Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

    Fernando Alonso se despede na F1: ‘Minha última corrida em Barcelona’

    Fórmula 1
    Há 23 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    O resultado rende mais 27 pontos à Câmara no campeonato, que segue com o búlgaro Nikola Tsolov na liderança. Agora, o piloto brasileiro soma 69 e ocupa a terceira colocação – cerca de 17 pontos atrás do líder. Na tabela da F2, o Brasil conta ainda com Emmo Fittipaldi, em 19º.

    Rafael precisou se recuperar para vencer a corrida principal da Fórmula 2. O brasileiro largou na pole position, mas perdeu a liderança para Alexander Dunne logo na saída. Após um safety car nas voltas iniciais, Câmara acompanhou o ritmo do rival e passou a pressioná-lo de perto, enquanto a disputa começou a ser definida pela estratégia de pit stops.

    continua após a publicidade

    A Invicta optou por prolongar o primeiro stint do brasileiro, que voltou à pista apenas em nono após a parada. Com pneus mais novos, porém, Câmara iniciou uma forte recuperação, ultrapassando vários adversários em poucas voltas. O pernambucano retomou a liderança ao superar Dunne na volta 30 e, com ritmo superior ao dos concorrentes, abriu quase dez segundos de vantagem até receber a bandeirada em primeiro lugar.

    Resultado da corrida na F2

    PosiçãoPilotoEquipeTempo/Intervalo

    1

    R. Câmara

    Invicta Racing

    58'35.839

    2

    N. Tsolov

    Campos Racing

    +9.851

    3

    A. Dunne

    Rodin Motorsport

    +12.406

    4

    G. Minì

    MP Motorsport

    +13.468

    5

    L. Van Hoepen

    Trident

    +16.973

    6

    D. Beganovic

    DAMS Lucas Oil

    +22.187

    7

    J. Bennett

    Trident

    +23.713

    8

    N. León

    Campos Racing

    +27.186

    9

    K. Maini

    ART Grand Prix

    +27.804

    10

    R. Bilinski

    DAMS Lucas Oil

    +29.126

    11

    R. Villagómez

    Van Amersfoort Racing

    +32.407

    12

    T. Inthraphuvasak

    ART Grand Prix

    +33.166

    13

    N. Varrone

    Van Amersfoort Racing

    +36.335

    14

    J. Duerksen

    Invicta Racing

    +40.474

    15

    C. Herta

    HitechGP

    +41.309

    16

    S. Montoya

    Prema Powerteam

    +48.471

    17

    M. Stenshorne

    Rodin Motorsport

    +49.767

    18

    R. Miyata

    HitechGP

    +50.749

    19

    E. Jr.

    AIX Racing

    +53.624

    20

    C. Shields

    AIX Racing

    +1'33.632

    21

    M. Boya

    Prema Powerteam

    +1 volta

    DNF

    O. Goethe

    MP Motorsport

    Não completou

    ➡️ Fernando Alonso se despede na F1: 'Minha última corrida em Barcelona'

    Sistema de classificação é diferente da F1

    Todos os fins de semana da Fórmula 2 contam com uma corrida sprint e uma corrida principal no domingo, diferentemente da Fórmula 1, em que apenas algumas etapas do calendário possuem o formato sprint. Além disso, o sistema de classificação das categorias também muda.

    continua após a publicidade

    Na F1, a sessão classificatória define o grid de largada de apenas uma corrida e acontece no dia anterior à prova. Já na Fórmula 2, uma única sessão de classificação é usada para formar o grid tanto da sprint quanto da corrida principal.

    A principal diferença está justamente na prova curta de sábado: o grid é definido pela inversão dos 10 melhores pilotos da classificação. Assim, o pole position larga apenas da 10ª colocação, enquanto o décimo colocado sai da pole. Já a corrida principal de domingo segue normalmente a ordem original da classificação.

    ➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    +Aposte em Gabriel Bortoleto na F1 2026
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    George Russell em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)
    Fórmula 1AO VIVO: Siga a corrida do GP de Barcelona-Catalunha, etapa da F1Há 1 hora
    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha na F1
    Fórmula 1Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir à corrida do GP de BarcelonaHá 3 horas
    Lewis Hamilton, durante coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
    Fórmula 1Lewis Hamilton tenta 'roubar' recorde de Schumacher no GP de BarcelonaHá 16 horas
    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Fórmula 1Qual posição larga Gabriel Bortoleto no GP de Barcelona? Veja gridHá 21 horas
    George Russell é pole position do GP de Barcelona na F1 (Foto: Lluis GENE / AFP)
    Fórmula 1George Russell volta ao topo da F1 e garante pole no GP de BarcelonaHá 22 horas
    Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
    Fórmula 1Fernando Alonso se despede na F1: 'Minha última corrida em Barcelona'Há 1 dia

    Mais LANCE!

    Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha
    Volta a volta da classificação do GP de Barcelona, sétima etapa da F1
    Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha
    GP de Barcelona-Catalunha de F1: horário e onde assistir à classificação
    Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Mais uma vez, Russell! Veja último treino livre do GP de Barcelona na F1
    Max Verstappen durante sessão de treinos do GP de Barcelona-Catalunha
    Verstappen reclama após treino em Barcelona: 'sem condições'
    Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Campeão voltou na F1! Norris lidera segundo treino do GP de Barcelona
    Pierre Gasly em ação no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)
    Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição
    Lewis Hamilton em ação no GP do Canadá da F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)
    Quem lidera a Fórmula 1? Classificação de pilotos e equipes atualizada
    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Russell está de volta! Veja como foi o treino livre 1 do GP de Barcelona
    Felipe Massa move processo judicial na Corte Inglesa sobre o campeonato de 2008
    F1: Réus ganham autorização para apelar contra ação de Felipe Massa sobre 2008
    O piloto Kimi Antonelli no pódio após vencer o GP de Mônaco
    Antonelli rechaça comparações com Senna: 'Não é justo'
    Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
    Equipe de Bortoleto anuncia novo piloto para atividades da F1
    Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Fora do Top 10 da F1, Bortoleto define Mônaco como 'caótico'
    Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo faz Globo escolher 'novo' narrador para Fórmula 1
    Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Pódio em Mônaco, Antonelli e Hadjar já 'tietaram' Hamilton antes da F1