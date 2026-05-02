F1: Antonelli é pole em Miami; Bortoleto larga em último após carro pegar fogo
Italiano leva Mercedes à pole pela terceira vez seguida; brasileiro sofre na classificação
Após um começo de etapa dominante da McLaren nas provas sprint, Kimi Antonelli recolocou a Mercedes no topo ao conquistar a pole position do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1, neste sábado (2). O italiano concluiu o Q3 com tempo de 1m27s798, superando Max Verstappen, da Red Bull Racing, em 0s166. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou a classificação em terceiro.
Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades com o carro da Audi, que pegou fogo durante o Q1, e larga em último lugar. A corrida principal está marcada para este domingo (3), às 17h (de Brasília).
Como foi a classificação?
A sessão classificatória foi dramática para Gabriel Bortoleto. Antes mesmo do início, a equipe da Audi foi surpreendida pela desclassificação do brasileiro da corrida sprint por irregularidades na pressão do motor. O piloto de 21 anos perdeu os primeiros 15 minutos de Q1 enquanto o carro passava por ajustes e, pouco após ir à pista, viu o veículo pegar fogo, parando pelo meio do caminho. Bortoleto terminou o Q1 em último lugar e foi eliminado junto com Arvin Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.
Lando Norris, da McLaren, chegou a flertar com a eliminação nos dois primeiros qualis. No Q2, conseguiu a classificação depois de três tentativas, se redimindo de um erro na primeira volta rápida. Caíram na segunda parcial Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon e Alexander Albon.
No quali decisivo, Kimi Antonelli conseguiu uma volta perfeita, com a passagem pelo primeiro setor um diferencial para o desempenho do italiano. O equilíbrio nas primeiras posições do Q3 chamou atenção, com quatro equipes diferentes: Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing e McLaren.
Com volta de 1m27s798, Antonelli terminou a classificação na frente dos concorrentes e garantiu a terceira pole position consecutiva para a Mercedes.
GP de Miami: horário e onde assistir
DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - 17h (de Brasília) | SporTV 3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
