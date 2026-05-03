Quem foi o destaque da F1 em Miami? Vote no Piloto do Dia

Velocidade, disputa roda a roda e muita tensão prometem agitar o Grande Prêmio de Miami neste domingo (3). Em mais um capítulo importante da temporada da Fórmula 1, os pilotos entraram na pista em busca de pontos valiosos e, claro, de protagonismo. Perto da bandeirada final, participe: vote no Piloto do Dia e escolha quem foi o grande nome da corrida com apenas um clique.

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Destaque da classificação ficou com Antonelli

Após um começo de etapa dominante da McLaren nas provas sprint, Kimi Antonelli recolocou a Mercedes no topo ao conquistar a pole position do GP de Miami, na tarde deste sábado (2). O italiano concluiu o Q3 com tempo de 1m27s798, superando Max Verstappen, da Red Bull Racing, em 0s166. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou a classificação em terceiro.

Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades com o carro da Audi, que pegou fogo durante o Q1, e larga em último lugar. A corrida principal está marcada para este domingo (3), às 17h (de Brasília).

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Por que não teve etapa em abril?

Com um calendário planejado com antecedência, a Fórmula 1 se preparou para a realização de 24 etapas ao longo do ano. Contudo, as primeiras mudanças precisaram acontecer por conta da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu adiar os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. A princípio, as etapas não eram dadas como "canceladas", mas a previsão é de que a programação siga com apenas 22 corridas em 2026.

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Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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