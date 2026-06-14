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AO VIVO: Siga a corrida do GP de Barcelona-Catalunha, etapa da F1

Atividade está prevista para começar às 10h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 09:30
Atualizado há 0 minutos
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George Russell em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)
George Russell em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)

A sétima etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito da Catalunha neste domingo (14) para a corrida principal, após pole position de George Russell, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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  • Lewis Hamilton, durante coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

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    Acompanhe a corrida do GP de Barcelona de F1

    *EM ATUALIZAÇÃO

    27/66 - Hamilton faz segundo pitstop nos boxes

    27/66 - Com parada de Lindblad, Hulkenberg sobe para a 10ª posição e pode somar primeiros pontos na F1 2026

    26/66 - Bortoleto ultrapassa Esteban Ocon

    25/66 - Russell faz corrida tranquila na liderança, com mais de 2 segundos de Hamilton, em segundo

    20/66 - Alpine pede para Colapinto trocar de posição com Gasly

    17/66 - Valtteri Bottas abandona a prova

    16/66 - A maioria do pelotão decide pelos pneus duros, em busca de uma estratégia de apenas uma parada durante as 66 voltas

    13/66 - Russell e Verstappen também fazem primeira parada

    12/66 - Hamilton vai aos boxes para primeiro pitstop, assim como Liam Lawson

    11/66 - Verstappen relatou que está com grande desgaste nos pneus; vale lembrar, holandês está com macios

    8/66 - Leclerc supera Piastri em bela ultrapassagem e assume a sexta posição

    8/66 - Hadjar ultrapassa Franco Colapinto pela 11ª colocação e segue em sua corrida de recuperação após largada ruim

    6/66 - Lance Stroll foi chamado aos boxes e deve abandonar a disputa

    3/66 - Hamilton, Verstappen, Hulkenberg, Sainz, Ocon e Perez estão com os compostos macios, Stroll e Alonso de duros, e o resto do pelotão de médios

    2/66 - Líder Russell abre mais de 1 segundo para Hamilton

    1/66 - Outro com problemas é Isack Hadjar, que foi de sexto para 14º

    1/66 - Gabriel Bortoleto perde posições consideráveis e cai para 17º lugar

    1/66 - Bela largada de Mercedes! Russell defende posição de Hamilton, que se protege de Antonelli

    COMEÇA A CORRIDA!

    • Fernando Alonso trocou motor e precisará largar dos boxes
    1. Pilotos saem para a volta de aquecimento
    • Relembre como foi o GP de Mônaco:
    • Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida

    Desempenho de Gabriel Bortoleto na quali

    Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Barcelona e conseguiu avançar ao Q2 após terminar a primeira fase em 14º lugar. O brasileiro chegou a figurar entre os dez mais rápidos durante parte da sessão, mas acabou perdendo posições com a evolução da pista e dos adversários.

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    Na segunda parte da classificação, a Sauber apostou em pneus macios novos para a tentativa final de Bortoleto. O brasileiro melhorou seu desempenho, mas não o suficiente para alcançar uma vaga no Q3. Com o tempo de 1m16s001, encerrou a atividade na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições do grupo que disputou a pole position.

    Sétima etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Circuito da Catalunha, que receberá a sétima etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

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    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Charles Leclerc em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Charles Leclerc em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

    +Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
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    Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
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