AO VIVO: Siga a corrida do GP de Barcelona-Catalunha, etapa da F1
Atividade está prevista para começar às 10h (de Brasília)
A sétima etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito da Catalunha neste domingo (14) para a corrida principal, após pole position de George Russell, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
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Acompanhe a corrida do GP de Barcelona de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
27/66 - Hamilton faz segundo pitstop nos boxes
27/66 - Com parada de Lindblad, Hulkenberg sobe para a 10ª posição e pode somar primeiros pontos na F1 2026
26/66 - Bortoleto ultrapassa Esteban Ocon
25/66 - Russell faz corrida tranquila na liderança, com mais de 2 segundos de Hamilton, em segundo
20/66 - Alpine pede para Colapinto trocar de posição com Gasly
17/66 - Valtteri Bottas abandona a prova
16/66 - A maioria do pelotão decide pelos pneus duros, em busca de uma estratégia de apenas uma parada durante as 66 voltas
13/66 - Russell e Verstappen também fazem primeira parada
12/66 - Hamilton vai aos boxes para primeiro pitstop, assim como Liam Lawson
11/66 - Verstappen relatou que está com grande desgaste nos pneus; vale lembrar, holandês está com macios
8/66 - Leclerc supera Piastri em bela ultrapassagem e assume a sexta posição
8/66 - Hadjar ultrapassa Franco Colapinto pela 11ª colocação e segue em sua corrida de recuperação após largada ruim
6/66 - Lance Stroll foi chamado aos boxes e deve abandonar a disputa
3/66 - Hamilton, Verstappen, Hulkenberg, Sainz, Ocon e Perez estão com os compostos macios, Stroll e Alonso de duros, e o resto do pelotão de médios
2/66 - Líder Russell abre mais de 1 segundo para Hamilton
It's the perfect start for George!— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
TOP 5
Russell
Hamilton
Antonelli
Norris
Verstappen #F1 #BarcelonaGP | LAP 2/66 pic.twitter.com/wZps2aewa0
1/66 - Outro com problemas é Isack Hadjar, que foi de sexto para 14º
1/66 - Gabriel Bortoleto perde posições consideráveis e cai para 17º lugar
1/66 - Bela largada de Mercedes! Russell defende posição de Hamilton, que se protege de Antonelli
COMEÇA A CORRIDA!
- Fernando Alonso trocou motor e precisará largar dos boxes
- Pilotos saem para a volta de aquecimento
- Relembre como foi o GP de Mônaco:
- Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida
Desempenho de Gabriel Bortoleto na quali
Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Barcelona e conseguiu avançar ao Q2 após terminar a primeira fase em 14º lugar. O brasileiro chegou a figurar entre os dez mais rápidos durante parte da sessão, mas acabou perdendo posições com a evolução da pista e dos adversários.
Na segunda parte da classificação, a Sauber apostou em pneus macios novos para a tentativa final de Bortoleto. O brasileiro melhorou seu desempenho, mas não o suficiente para alcançar uma vaga no Q3. Com o tempo de 1m16s001, encerrou a atividade na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições do grupo que disputou a pole position.
Sétima etapa do calendário da F1
A prova é realizada no Circuito da Catalunha, que receberá a sétima etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:
DOMINGO, 14 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)
+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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