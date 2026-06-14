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Hamilton quebra recorde de 73 anos na Ferrari aos 41 anos

Heptacampeão quebra marca de Nino Farina

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 12:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O vencedor e piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (centro), o segundo colocado e também britânico George Russell, da Mercedes (à esquerda), e o terceiro colocado, o também britânico Lando Norris, da McLaren, comemoram no pódio após o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, nos arredores de Barcelona (Foto: Lluis Gene / Afp)
O vencedor e piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (centro), o segundo colocado e também britânico George Russell, da Mercedes (à esquerda), e o terceiro colocado, o também britânico Lando Norris, da McLaren, comemoram no pódio após o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, nos arredores de Barcelona (Foto: Lluis Gene / Afp)

Lewis Hamilton conquistou neste domingo (14) sua primeira vitória pela Ferrari e entrou para a história da equipe italiana. Aos 41 anos, o heptacampeão mundial tornou-se o piloto mais velho a vencer uma corrida pela escuderia desde 1953.

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    O último a alcançar o feito havia sido o italiano Nino Farina, um dos pioneiros da categoria e primeiro campeão mundial da história da Fórmula 1. Desde então, nenhum piloto com idade superior à de Hamilton havia conseguido subir ao lugar mais alto do pódio defendendo a tradicional escuderia de Maranello.

    ➡️Lewis Hamilton tenta 'roubar' recorde de Schumacher no GP de Barcelona

    Lewis Hamilton, da Ferrari, vence GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
    Lewis Hamilton, da Ferrari, vence GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

    Como foi a corrida?

    George Russell largou na pole position e conseguiu manter a liderança nas primeiras voltas, seguido por Hamilton e Kimi Antonelli. Enquanto a Mercedes controlava a corrida na frente, Gabriel Bortoleto perdeu posições logo na largada e caiu para o 17º lugar. Já Isack Hadjar teve uma saída complicada e despencou da sexta para a 14ª colocação.

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    A disputa passou a ser definida pelas estratégias de pit stop. Hamilton foi um dos primeiros líderes a parar nos boxes e permaneceu próximo de Russell durante boa parte da prova. No entanto, a Ferrari optou por uma estratégia diferente para o britânico, que chegou a perder tempo preso no trânsito após sua segunda parada.

    O momento decisivo aconteceu na volta 41. Fernando Alonso sofreu um acidente, provocando a entrada do safety car virtual. Hamilton aproveitou a neutralização para realizar seu pit stop e retornou à pista à frente de Russell, assumindo a liderança da corrida.

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    Com pista livre, o piloto da Ferrari abriu vantagem superior a sete segundos e passou a administrar a prova sem ser ameaçado. Nas voltas finais, Antonelli ainda tentou pressionar Russell pela segunda posição, mas enfrentou problemas mecânicos e abandonou a corrida a apenas quatro voltas da bandeirada. Um novo safety car virtual foi acionado, mas sem impacto nas primeiras posições.

    Hamilton controlou a vantagem até a linha de chegada e garantiu sua primeira vitória pela Ferrari. Russell terminou em segundo lugar, enquanto o restante do pelotão completou o pódio.

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