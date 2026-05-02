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'Maldição' da primeira fila ronda o GP de Miami e liga alerta na F1

Pole na sprint, Lando Norris busca quebrar sequência curiosa na Fórmula 1

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
08:00
Atualizado há 0 minutos
MIAMI, FLORIDA - MAY 04: Race winner Oscar Piastri of Australia and McLaren Second placed Lando Norris of Great Britain and McLaren and Third placed George Russell of Great Britain and Mercedes AMG Petronas F1 Team on the podium during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 04, 2025 in Miami, Florida. Hector Vivas/Getty Images/AFP (Photo by Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraOscar Piastri no topo do pódio, fechado por Lando Norris e George Russell, do GP de Miami na F1 2025 (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)
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A posição mais cobiçada do grid pode não ser exatamente uma vantagem no GP de Miami. Desde a estreia da etapa no calendário da Fórmula 1, em 2022, largar na primeira fila – especialmente na pole position – tem se mostrado um caminho menos seguro até a vitória do que o esperado. A sequência dos últimos anos, então, alimentou uma narrativa curiosa no paddock: a "maldição" em torno dos líderes do grid.

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A história ainda é recente, mas suficiente para despertar desconfiança entre equipes e pilotos. Em um circuito de rua atípico, montado ao redor do Hard Rock Stadium, fatores como baixa aderência e longas retas, além de múltiplas zonas de ativação do Straight Zone Mode e uma zona de ativação do Overtake Mode, transformam a corrida em um terreno fértil para reviravoltas – o que tornam a pole menos decisiva do que em outras etapas tradicionais do calendário.

Relembre os casos

A construção dessa narrativa começa já na primeira edição, em 2022. Charles Leclerc colocou a Ferrari na pole e controlou a largada, mas viu Max Verstappen crescer ao longo do primeiro stint. Com mais ritmo, o holandês assumiu a liderança ainda na primeira metade da prova e não foi mais ameaçado de forma consistente, deixando a sensação de que a pole pouco influenciou no desfecho.

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Em 2023, o roteiro reforçou ainda mais essa percepção. Mesmo largando apenas na nona posição após um erro no Q3, Verstappen protagonizou uma corrida de recuperação dominante. Com estratégia alternativa e ritmo superior, escalou o pelotão, assumiu a ponta e venceu com margem confortável – um contraste direto com a dificuldade enfrentada por quem partiu da primeira fila.

Um capítulo simbólico veio em 2024, quando Lando Norris transformou o GP de Miami em um ponto de virada na carreira. Largando em quinta colocação, o britânico se beneficiou de um safety car no momento ideal e de uma estratégia precisa da McLaren para assumir a liderança. A partir daí, controlou a prova e conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1.

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Em 2025, a tendência se repetiu de forma clara. Verstappen largou na pole e liderou no início, mas perdeu rendimento ao longo da corrida e caiu para quarto. A vitória ficou com Oscar Piastri, que saiu da segunda fila – em quarto – e construiu o resultado com estratégia mais eficiente, enquanto seu companheiro se recuperou após perder posições na largada e voltou para a segunda colocação.

Pole de Norris pode estar em cheque

Agora, em 2026, o próprio Norris volta ao centro dessa narrativa. Após garantir a pole para a sprint no GP de Miami, o britânico da McLaren chega como favorito, mas também como potencial "vítima" da estatística incômoda.

Com um pelotão competitivo logo atrás e um circuito propenso a mudanças rápidas de cenário, a expectativa é de mais uma corrida aberta. Dessa maneira, largar na frente pode ser apenas o começo de um desafio, e não a garantia de vitória.

Em uma classificação com reviravoltas, a McLaren voltou a assumir controle com a vitória do atual campeão mundial. Para fechar o pódio no GP de Miami, o destaque fica com Kimi Antonelli e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição.

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, participa de coletiva no segundo dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 19 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Lando Norris em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1  - 13h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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