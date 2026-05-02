'Maldição' da primeira fila ronda o GP de Miami e liga alerta na F1

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A posição mais cobiçada do grid pode não ser exatamente uma vantagem no GP de Miami. Desde a estreia da etapa no calendário da Fórmula 1, em 2022, largar na primeira fila – especialmente na pole position – tem se mostrado um caminho menos seguro até a vitória do que o esperado. A sequência dos últimos anos, então, alimentou uma narrativa curiosa no paddock: a "maldição" em torno dos líderes do grid.

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A história ainda é recente, mas suficiente para despertar desconfiança entre equipes e pilotos. Em um circuito de rua atípico, montado ao redor do Hard Rock Stadium, fatores como baixa aderência e longas retas, além de múltiplas zonas de ativação do Straight Zone Mode e uma zona de ativação do Overtake Mode, transformam a corrida em um terreno fértil para reviravoltas – o que tornam a pole menos decisiva do que em outras etapas tradicionais do calendário.

Relembre os casos

A construção dessa narrativa começa já na primeira edição, em 2022. Charles Leclerc colocou a Ferrari na pole e controlou a largada, mas viu Max Verstappen crescer ao longo do primeiro stint. Com mais ritmo, o holandês assumiu a liderança ainda na primeira metade da prova e não foi mais ameaçado de forma consistente, deixando a sensação de que a pole pouco influenciou no desfecho.

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Em 2023, o roteiro reforçou ainda mais essa percepção. Mesmo largando apenas na nona posição após um erro no Q3, Verstappen protagonizou uma corrida de recuperação dominante. Com estratégia alternativa e ritmo superior, escalou o pelotão, assumiu a ponta e venceu com margem confortável – um contraste direto com a dificuldade enfrentada por quem partiu da primeira fila.

Um capítulo simbólico veio em 2024, quando Lando Norris transformou o GP de Miami em um ponto de virada na carreira. Largando em quinta colocação, o britânico se beneficiou de um safety car no momento ideal e de uma estratégia precisa da McLaren para assumir a liderança. A partir daí, controlou a prova e conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1.

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Em 2025, a tendência se repetiu de forma clara. Verstappen largou na pole e liderou no início, mas perdeu rendimento ao longo da corrida e caiu para quarto. A vitória ficou com Oscar Piastri, que saiu da segunda fila – em quarto – e construiu o resultado com estratégia mais eficiente, enquanto seu companheiro se recuperou após perder posições na largada e voltou para a segunda colocação.

Pole de Norris pode estar em cheque

Agora, em 2026, o próprio Norris volta ao centro dessa narrativa. Após garantir a pole para a sprint no GP de Miami, o britânico da McLaren chega como favorito, mas também como potencial "vítima" da estatística incômoda.

Com um pelotão competitivo logo atrás e um circuito propenso a mudanças rápidas de cenário, a expectativa é de mais uma corrida aberta. Dessa maneira, largar na frente pode ser apenas o começo de um desafio, e não a garantia de vitória.

Em uma classificação com reviravoltas, a McLaren voltou a assumir controle com a vitória do atual campeão mundial. Para fechar o pódio no GP de Miami, o destaque fica com Kimi Antonelli e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição.

Lando Norris em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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