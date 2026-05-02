Com risco de tempestade, FIA e F1 adiantam horário do GP de Miami

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1 alteraram o horário do Grande Prêmio de Miami deste domingo (3). A largada acontecerá às 14h, horário de Brasília, três horas antes do previsto. A mudança foi anunciada na noite deste sábado (2), via redes sociais da F1, após negociações com a promotora do evento no Circuito Internacional de Miami, em Miami Gardens.

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A previsão meteorológica indica tempestades com raios no final da tarde de domingo na região. O horário original da prova coincidia com o período de maior risco. A categoria divulgou nota oficial sobre a decisão.

Divulgação da F1 sobre alteração

"Após discussões entre a FIA, F1 e o promotor de Miami, foi tomada a decisão de adiar o início do Grande Prêmio de Miami de domingo para as 13:00 no horário local de Miami devido à previsão do tempo que deve trazer tempestades de chuva mais intensas mais tarde à tarde, próximas ao horário original planejado para o início da corrida."

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Como foi decidida a alteração de horário?

A Fórmula 2 teve sua corrida principal remarcada para 10h25 da manhã, horário de Brasília. Os brasileiros Rafael Câmara e Emmo Fittipaldi competem na categoria. Ambos participaram da prova sprint no sábado sem pontuar.

Regulamentações do estado da Flórida obrigam a suspensão de atividades externas com grande público quando há risco de tempestades. O protocolo já afetou outros eventos esportivos nos Estados Unidos. Seis partidas foram interrompidas durante a Copa do Mundo de Clubes em 2025.

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O Sistema de Alerta de Emergências (EAS) avisa sobre a possibilidade de raios. Autoridades municipais utilizam o sistema para transmitir informações de emergência. Emissoras de rádio e TV, sistemas a cabo e provedores de internet enviam os alertas criados pelas autoridades públicas.

A diferença em relação ao procedimento padrão da F1 está na forma como as equipes trabalham nos boxes. Em situações normais, as intervenções ocorrem no pit lane. Nas provas nos Estados Unidos, há permissão para que as mudanças aconteçam dentro das garagens dos times. As equipes precisam manter as portas abertas.