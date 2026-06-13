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Lewis Hamilton tenta 'roubar' recorde de Schumacher no GP de Barcelona

Pilotos da F1 estão empatados entre os maiores vencedores da etapa catalã

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:20
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Lewis Hamilton, durante coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Lewis Hamilton durante coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Há apenas dois pilotos na história da Fórmula 1 com sete títulos mundiais: Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Quando o assunto é o GP de Barcelona, a dupla também divide o topo da estatística mais importante. Tanto o alemão quanto o britânico venceram a etapa espanhola seis vezes e compartilham o posto de maiores vencedores do circuito.

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    Por ter competido anos antes de Hamilton, Schumacher foi o primeiro a construir uma hegemonia em Barcelona. Suas seis vitórias o colocaram isolado na liderança do ranking por muito tempo, especialmente em uma época em que o segundo colocado da lista, Mika Häkkinen, somava apenas três triunfos na pista catalã.

    A trajetória de Hamilton rumo ao recorde começou justamente em sua era mais dominante na Fórmula 1. A primeira vitória do britânico em Barcelona aconteceu em 2014, temporada que marcou o início da sequência de títulos com a Mercedes. Desde então, ele acumulou outros cinco triunfos no circuito espanhol e alcançou a marca estabelecida por Schumacher.

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    Agora vestindo as cores da Ferrari, equipe com a qual o alemão construiu grande parte de sua lenda, Hamilton chega ao GP de Barcelona com a chance de escrever mais um capítulo da própria história. Em caso de vitória, o heptacampeão se tornará o maior vencedor isolado da etapa espanhola, deixando para trás justamente o piloto com quem divide os principais recordes da Fórmula 1.

    Michael Schumacher
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    Próxima etapa da F1

    O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

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