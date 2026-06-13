Lewis Hamilton tenta 'roubar' recorde de Schumacher no GP de Barcelona Pilotos da F1 estão empatados entre os maiores vencedores da etapa catalã

Há apenas dois pilotos na história da Fórmula 1 com sete títulos mundiais: Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Quando o assunto é o GP de Barcelona, a dupla também divide o topo da estatística mais importante. Tanto o alemão quanto o britânico venceram a etapa espanhola seis vezes e compartilham o posto de maiores vencedores do circuito.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Por ter competido anos antes de Hamilton, Schumacher foi o primeiro a construir uma hegemonia em Barcelona. Suas seis vitórias o colocaram isolado na liderança do ranking por muito tempo, especialmente em uma época em que o segundo colocado da lista, Mika Häkkinen, somava apenas três triunfos na pista catalã.

A trajetória de Hamilton rumo ao recorde começou justamente em sua era mais dominante na Fórmula 1. A primeira vitória do britânico em Barcelona aconteceu em 2014, temporada que marcou o início da sequência de títulos com a Mercedes. Desde então, ele acumulou outros cinco triunfos no circuito espanhol e alcançou a marca estabelecida por Schumacher.

continua após a publicidade

Agora vestindo as cores da Ferrari, equipe com a qual o alemão construiu grande parte de sua lenda, Hamilton chega ao GP de Barcelona com a chance de escrever mais um capítulo da própria história. Em caso de vitória, o heptacampeão se tornará o maior vencedor isolado da etapa espanhola, deixando para trás justamente o piloto com quem divide os principais recordes da Fórmula 1.

Michael Schumacher foi piloto da Ferrari (Foto: AFP)

➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição

Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

continua após a publicidade

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.