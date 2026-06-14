GP de Barcelona-Catalunha de F1: horário e onde assistir à corrida Corrida de domingo (14) está marcada para as 10h (de Brasília)

A programação do GP de Barcelona-Catalunha, sétima etapa da temporada da Fórmula 1, se encerra neste domingo (14). Após as sessões de treino e a classificação, os pilotos voltam à ação na corrida principal a partir das 10h (de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

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Onde assistir ao GP de Barcelona-Catalunha

SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

George Russell, da Mercedes, liderou o Treino Livre 1 no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

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Classificação do Mundial de Pilotos

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.

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Classificação do Mundial de Construtores

A temporada de 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo com a disputa do GP de Mônaco, que reforçou a superioridade da Mercedes. Com mais uma vitória da equipe de Toto Wolff, em seis etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela.

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