F1: Mercedes também recorre de decisão que deu pódio 'atrasado' em Mônaco FIA confirmou o recebimento do pedido nesta quarta-feira (17)

A Mercedes se juntou à McLaren e também entrou com recurso contra a decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) que devolveu o pódio de Pierre Gasly no GP de Mônaco de Fórmula 1 (F1).

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Nesta quarta-feira (17), a entidade confirmou o recebimento do pedido e se reunirá com a equipe alemã por videoconferência neste sábado (20) para analisar se cabe revisão do fato.

— Caso os Comissários determinem, de acordo com o Artigo 14.3 do Código Desportivo Internacional da FIA, que tal elemento existe, uma segunda parte da audiência será convocada em data a ser informada, muito provavelmente logo após a primeira parte da audiência. Qualquer outra "parte interessada" poderá solicitar permissão aos Comissários para comparecer - escreveu a FIA.

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O pedido da Mercedes reforça o posicionamento de McLaren, que já se manifestou publicamente em oposição à decisão que retirou a punição de Gasly. A Red Bull ainda não se pronunciou a respeito do apelo, mas, segundo o portal especializado "Motorsport", articula a apresentação do recurso nos bastidores depois de ver Isack Hajdar perder seu lugar no pódio.

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O piloto francês Pierre Gasly, da Alpine(Foto: AFP)

Entenda o caso

A situação ainda reverbera os acontecimentos do Grande Prêmio de Môncaco, no dia 7 de junho. Na ocasião, Gasly recebeu duas punições de cinco segundos no final da prova em Monte Carlo por infrações distintas de excesso de velocidade, caindo para a sétima posição.

Após o pedido de recurso por parte da Alpine, a FIA anunciou a retirada da penalidade, afirmando que teria feito uma medição incorreta da distância entre dois pontos de controle de velocidade no pit lane. Uma nova análise foi realizada com a auxílio de tecnologia a laser, pela qual a entidade verificou que a distância real era menor do que a utilizada pelo sistema responsável por calcular a velocidade do francês.

Com a correção dos dados, os comissários recalcularam a velocidade do carro e constataram que Gasly não ultrapassou o limite de 60 km/h. Por isso, a punição foi anulada e o piloto recuperou a terceira colocação.

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