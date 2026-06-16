Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6) Argentina e França, finalistas da última Copa, farão sua estreia no Mundial de 26

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (16) com mais quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é a estreia da Argentina, que encara a Argélia, além do confronto entre França e Senegal, que revive o duelo da abertura da Copa do Mundo de 2002. Iraque, Noruega, Áustria e Jordânia também entram em campo.

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Além da estreia dos atuais campeões mundiais, a rodada reserva confrontos importantes para a definição das primeiras posições dos grupos. A França tenta confirmar o favoritismo diante de Senegal, enquanto Argentina busca começar sua caminhada rumo ao título com vitória.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira (16), com horários e onde assistir ao vivo:

16h – França x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

19h – Iraque x Noruega – CazéTV

22h – Argentina x Argélia – CazéTV

1h – Áustria x Jordânia – CazéTV, Globo e Sportv

Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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