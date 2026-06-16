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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6)

Argentina e França, finalistas da última Copa, farão sua estreia no Mundial de 26

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 09:00
Atualizado há 1 minutos
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Messi comemora gol marcado em Argentina x Islândia (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Messi comemora gol marcado em Argentina x Islândia (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (16) com mais quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é a estreia da Argentina, que encara a Argélia, além do confronto entre França e Senegal, que revive o duelo da abertura da Copa do Mundo de 2002. Iraque, Noruega, Áustria e Jordânia também entram em campo.

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    Além da estreia dos atuais campeões mundiais, a rodada reserva confrontos importantes para a definição das primeiras posições dos grupos. A França tenta confirmar o favoritismo diante de Senegal, enquanto Argentina busca começar sua caminhada rumo ao título com vitória.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira (16), com horários e onde assistir ao vivo:

    16h – França x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    19h – Iraque x Noruega – CazéTV
    22h – Argentina x Argélia – CazéTV
    1h – Áustria x Jordânia – CazéTV, Globo e Sportv

    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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