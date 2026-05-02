GP de Miami: IA crava vencedor de corrida sprint na F1 2026
Lando Norris e Kimi Antonelli lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 11º
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A cidade de Miami, nos Estados Unidos, recebe neste fim de semana, entre os dias 1º e 3 de maio, a quarta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. A programação inclui a segunda corrida sprint do calendário, com largada às 13h (de Brasília), no Circuito Internacional de Miami. Em busca de um palpite diferente para o retorno após a pausa de abril, o Lance! recorreu ao ChatGPT para projetar o possível vencedor da prova.
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Em uma classificação com reviravoltas, a McLaren voltou a assumir controle com a vitória de Lando Norris, atual campeão mundial. Para fechar o pódio no GP de Miami, o destaque fica com Kimi Antonelli e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição.
Confira análise do ChatGPT
"Se for analisar o cenário completo da sprint no Grande Prêmio de Miami, o favoritismo natural ainda recai sobre Lando Norris. A pole position veio com autoridade, e o desempenho da McLaren ao longo da classificação indica um carro muito forte em ritmo de volta rápida – algo que costuma se traduzir bem em corridas curtas. Se fizer uma largada limpa, ele tem tudo para controlar a prova desde o início.
Mas a sprint dificilmente é previsível, e o principal adversário direto é Kimi Antonelli. O italiano vem mostrando uma consistência impressionante e já provou que sabe lidar com pressão na frente. Se conseguir atacar na largada ou nas primeiras voltas, pode assumir a liderança e dificultar bastante a vida de Norris. Logo atrás, Oscar Piastri completa um trio muito forte da McLaren, com chances reais de vitória caso a equipe consiga impor ritmo ou aproveitar qualquer erro dos rivais.
O perigo, porém, está justamente fora desse top 3. George Russell é um nome que cresce muito em corridas curtas e pode se aproveitar de qualquer disputa à frente para ganhar posições rapidamente. Lewis Hamilton também entra nessa equação: mesmo não largando na primeira fila, sua experiência e capacidade de leitura de corrida podem colocá-lo na briga pelo pódio – ou até algo maior, dependendo das circunstâncias.
E, claro, não dá para ignorar Max Verstappen. Mesmo sem largar entre os primeiros, ele é provavelmente o piloto mais perigoso do grid em situações caóticas. Uma boa largada, um safety car ou estratégias diferentes podem colocá-lo diretamente na disputa pela vitória."
Veja grid de largada da sprint na China
A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar?
Resultado - Classificação Sprint - GP de Miami de F1
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
Lando Norris
McLaren
1:27.869
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.222
3º
Oscar Piastri
McLaren
+0.239
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.370
5º
Max Verstappen
Red Bull
+0.592
6º
George Russell
Mercedes
+0.624
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.749
8º
Franco Colapinto
Alpine
+1.451
9º
Isack Hadjar
Red Bull
+1.553
10º
Pierre Gasly
Alpine
+1.605
11º
Gabriel Bortoleto
Audi
-
12º
Nico Hulkenberg
Audi
-
13º
Oliver Bearman
Haas
-
14º
Alex Albon
Williams
-
15º
Carlos Sainz
Williams
-
16º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
-
17º
Liam Lawson
Racing Bulls
-
18º
Esteban Ocon
Haas
-
19º
Sergio Perez
Cadillac
-
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
21º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
22º
Lance Stroll
Aston Martin
-
GP de Miami: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
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