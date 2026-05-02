GP de Miami: IA crava vencedor de corrida sprint na F1 2026

A cidade de Miami, nos Estados Unidos, recebe neste fim de semana, entre os dias 1º e 3 de maio, a quarta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. A programação inclui a segunda corrida sprint do calendário, com largada às 13h (de Brasília), no Circuito Internacional de Miami. Em busca de um palpite diferente para o retorno após a pausa de abril, o Lance! recorreu ao ChatGPT para projetar o possível vencedor da prova.

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Em uma classificação com reviravoltas, a McLaren voltou a assumir controle com a vitória de Lando Norris, atual campeão mundial. Para fechar o pódio no GP de Miami, o destaque fica com Kimi Antonelli e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição.

Confira análise do ChatGPT

"Se for analisar o cenário completo da sprint no Grande Prêmio de Miami, o favoritismo natural ainda recai sobre Lando Norris. A pole position veio com autoridade, e o desempenho da McLaren ao longo da classificação indica um carro muito forte em ritmo de volta rápida – algo que costuma se traduzir bem em corridas curtas. Se fizer uma largada limpa, ele tem tudo para controlar a prova desde o início.

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Mas a sprint dificilmente é previsível, e o principal adversário direto é Kimi Antonelli. O italiano vem mostrando uma consistência impressionante e já provou que sabe lidar com pressão na frente. Se conseguir atacar na largada ou nas primeiras voltas, pode assumir a liderança e dificultar bastante a vida de Norris. Logo atrás, Oscar Piastri completa um trio muito forte da McLaren, com chances reais de vitória caso a equipe consiga impor ritmo ou aproveitar qualquer erro dos rivais.

O perigo, porém, está justamente fora desse top 3. George Russell é um nome que cresce muito em corridas curtas e pode se aproveitar de qualquer disputa à frente para ganhar posições rapidamente. Lewis Hamilton também entra nessa equação: mesmo não largando na primeira fila, sua experiência e capacidade de leitura de corrida podem colocá-lo na briga pelo pódio – ou até algo maior, dependendo das circunstâncias.

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E, claro, não dá para ignorar Max Verstappen. Mesmo sem largar entre os primeiros, ele é provavelmente o piloto mais perigoso do grid em situações caóticas. Uma boa largada, um safety car ou estratégias diferentes podem colocá-lo diretamente na disputa pela vitória."

Veja grid de largada da sprint na China

A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar?

Resultado - Classificação Sprint - GP de Miami de F1 posição piloto equipe tempo/intervalo 1º Lando Norris McLaren 1:27.869 2º Kimi Antonelli Mercedes +0.222 3º Oscar Piastri McLaren +0.239 4º Charles Leclerc Ferrari +0.370 5º Max Verstappen Red Bull +0.592 6º George Russell Mercedes +0.624 7º Lewis Hamilton Ferrari +0.749 8º Franco Colapinto Alpine +1.451 9º Isack Hadjar Red Bull +1.553 10º Pierre Gasly Alpine +1.605 11º Gabriel Bortoleto Audi - 12º Nico Hulkenberg Audi - 13º Oliver Bearman Haas - 14º Alex Albon Williams - 15º Carlos Sainz Williams - 16º Arvid Lindblad Racing Bulls - 17º Liam Lawson Racing Bulls - 18º Esteban Ocon Haas - 19º Sergio Perez Cadillac - 20º Valtteri Bottas Cadillac - 21º Fernando Alonso Aston Martin - 22º Lance Stroll Aston Martin -

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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