Russell abandona, e Antonelli vence GP do Canadá pela F1 2026

Kimi Antonelli venceu o GP do Canadá neste domingo (24) após uma corrida marcada por disputas intensas entre os pilotos da Mercedes e reviravoltas estratégicas. O italiano perdeu a liderança nas primeiras voltas para George Russell, mas retomou a ponta e aproveitou o abandono do companheiro para controlar a prova até a bandeirada. Lewis Hamilton terminou em segundo, enquanto Max Verstappen completou o pódio. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 13ª posição.

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Desempenho de Gabriel Bortoleto

O brasileiro teve uma corrida movimentada no GP do Canadá. Logo nas primeiras voltas, a Audi apostou em uma estratégia agressiva e chamou Bortoleto para os boxes já na terceira volta, junto de Nico Hülkenberg. Após a parada precoce, ele caiu para a 19ª colocação e passou boa parte da prova tentando se recuperar no pelotão.

Com os abandonos, entradas do safety car virtual e a sequência de pit stops dos adversários, Bortoleto conseguiu ganhar posições gradualmente ao longo da corrida. Apesar de um incidente anotado pela FIA para investigação na reta final, o brasileiro evitou maiores problemas e aproveitou o bom ritmo da Audi nas últimas voltas para cruzar a linha de chegada em 13º lugar.

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Como foi a corrida?

O GP do Canadá começou de forma caótica ainda antes da largada, quando Arvid Lindblad relatou problemas no carro e não conseguiu sair para a nova volta de aquecimento. Com isso, a corrida teve duas voltas reduzidas no total. Quando as luzes se apagaram, Lando Norris fez uma largada espetacular e ultrapassou os dois carros da Mercedes para assumir a liderança, enquanto George Russell caiu para terceiro, atrás também de Kimi Antonelli.

A disputa pela ponta rapidamente se concentrou entre os pilotos da Mercedes. Antonelli chegou a errar e perder a liderança para Russell na sexta volta, mas voltou a pressionar o companheiro até concretizar a ultrapassagem na volta 22, assumindo novamente a ponta da corrida. Pouco depois, Russell enfrentou problemas após passar pela grama na curva 8 e abandonou a prova, deixando o caminho livre para o italiano abrir vantagem na liderança.

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Mais atrás, a briga pelo pódio também pegou fogo. Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizaram um duelo intenso pela segunda colocação, alternando ultrapassagens até o britânico levar a melhor nas voltas finais. A corrida ainda teve diversos períodos de safety car virtual após problemas na entrada dos boxes e incidentes envolvendo outros pilotos, incluindo uma disputa entre Liam Lawson e Pierre Gasly que terminou com os dois fora da pista.

Sem ser ameaçado na reta final, Antonelli controlou a vantagem sobre Hamilton nas últimas voltas e confirmou mais uma vitória na Fórmula 1 com autoridade no circuito Gilles Villeneuve.

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Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

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