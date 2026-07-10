Agente de Piastri na F1 comenta sobre possível saída da McLaren
Os rumores envolvem a saída de Oscar Piastri e chegada de Max Verstappen na McLaren
As especulações de que Max Verstappen sairia da Red Bull rondam o mundo do automobilismo desde a última temporada. Recentemente, o rumor ganhou mais força, indicando a McLaren como o possível destino do holandês e, com isso, especulações sobre a saída de Oscar Piastri da equipe começaram a surgir. Contudo, Max Webber, agente e empresário do piloto, afirmou na manhã desta sexta-feira (10) que todos os rumores são "sem sentido".
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Em entrevista a Chris Medland, renomado jornalista da RACER, o ex-piloto negou veementemente qualquer possibilidade de uma troca de equipes em um futuro próximo. "Oscar tem contrato com a McLaren por um futuro previsível. Dizer que ele está pressionando para sair é sem sentido algum", comentou.
De acordo com Webber, muita "ficção" foi escrita sobre Piastri e outras equipes. O agente ainda reiterou que a McLaren afirmou repetidamente que quer Oscar a longo prazo, além do próprio piloto também estar focado nisso.
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Rumor sobre saída de Piastri na McLaren ganhou força
No início desta semana, os rumores sobre a chegada de Verstappen e saída de Piastri na equipe da Fórmula 1 foram alimentados pela chegada de Scott Dixon para a McLaren na IndyCar. Contudo, a RACER noticiou que fontes da McLaren confirmaram que o anúncio da IndyCar era o único planejado pela equipe, enquanto os outros rumores estavam completamente equivocados.
Em Silverstone, o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, também afirmou repetidamente que não está buscando substituir um de seus pilotos atuais, principalmente menos de um ano depois de Piastri ter terminado em terceiro no campeonato de pilotos, enquanto Norris conquistou o título. "Estou muito feliz com meus dois pilotos, Lando e Oscar", afirmou.
- Sempre que um nome como Max é mencionado, todos ficam bastante animados, mas estou muito satisfeito com nossa dupla de pilotos. Eu realmente não pensei [no que eu poderia oferecer a Verstappen] porque já tenho dois pilotos nas vagas. Então, o que eu não poderia oferecer a ele era uma vaga no meu carro de corrida.
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