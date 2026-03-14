menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Fórmula 1

GP da China: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Kimi Antonelli e George Russell lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 16º

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/03/2026
07:35
Gabriel Bortoleto em ação no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)
Gabriel Bortoleto em ação no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 está de volta com a segunda etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (15). Em um classificação sem muitas emoções, a Mercedes voltou a dominar o topo da tabela, dessa vez, com Kimi Antonelli, em primeiro, e George Russell, em segundo. Para fechar o pódio, o destaque fica com Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 16ª posição – atrás do companheiro de Audi.

continua após a publicidade

Veja grid de largada da sprint na China

Resultado - Classificação Sprint - GP da China de F1

posiçãopilotoequipe

Kimi Antonelli

Mercedes

George Russell

Mercedes

Lewis Hamilton

Ferrari

Charles Leclerc

Ferrari

Oscar Piastri

McLaren

Lando Norris

McLaren

Pierre Gasly

Alpine

Max Verstappen

Red Bull

Isack Hadjar

Red Bull

10º

Oliver Bearman

Haas

11º

Nico Hulkenberg

Audi

12º

Franco Colapinto

Alpine

13º

Esteban Ocon

Haas

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

15º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

16º

Gabriel Bortoleto

Audi

17º

Carlos Sainz

Williams

18º

Alex Albon

Williams

19º

Fernando Alonso

Aston Martin

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

21º

Lance Stroll

Aston Martin

22º

Sergio Pérez

Cadillac

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1  - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

continua após a publicidade

DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Oscar Piastri em classificação no GP da China pela F1 2025 (Foto: GREG BAKER / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias