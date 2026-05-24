Max Verstappen não escondeu a frustração após a classificação para o GP do Canadá. Apenas na sexta posição do grid, o tetracampeão mundial criticou decisões tomadas pela Red Bull durante o fim de semana e afirmou que a equipe ignorou seus alertas sobre mudanças feitas no carro. Enquanto os rivais da Mercedes largam na primeira fila, Verstappen admitiu não estar em condições de brigar pela vitória em Montreal.

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— Muitas coisas nesta sessão de classificação são muito difíceis de entender. Por exemplo, não faço ideia de onde veio de repente aquela última volta. Durante toda a sessão, tive muito pouca velocidade máxima e simplesmente nenhuma aderência.

A reclamação do piloto não ficou restrita apenas ao desempenho do carro. Verstappen também revelou incômodo com a falta de respostas da equipe durante o treino classificatório da quinta etapa da F1 e admitiu que, ainda no decorrer da sessão, já percebia que seria impossível corrigir os problemas da equipe.

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— Não sei. Também não recebi nenhuma informação da equipe, então ficou claro que não conseguiríamos resolver isso durante a sessão.

Segundo o tetracampeão, a Red Bull optou por seguir um caminho diferente no acerto do carro, apesar das ressalvas feitas por ele desde os primeiros treinos livres. Verstappen explicou que permitiu que os engenheiros realizassem as mudanças porque a equipe acreditava que encontraria mais desempenho, mas afirmou que o resultado comprovou exatamente o contrário.

Max Verstappen na garagem da Red Bull no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera Ulashkevich / POOL / AFP)

— Fizemos algo diferente com meu carro; era o que a equipe queria. Claramente, isso não funciona como deveria. Mas às vezes você também tem que deixar a equipe fazer o que quer e deixar claro que não funciona. Eu disse: "Vão em frente, se acham que isso vai funcionar, então façam". E, claramente, não funciona — disse o holandês.

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Mesmo acostumado a trabalhar em sintonia com a equipe austríaca, Max indicou que, desta vez, suas opiniões acabaram deixadas de lado. O holandês ressaltou que normalmente participa ativamente das decisões sobre acerto, mas reforçou que não ficou satisfeito em nenhum momento com o comportamento do carro no GP do Canadá.

— É claro que eles me ouvem com frequência, mas não desta vez, porque estavam convencidos de que iria funcionar. Eles queriam testar comigo, e tem sido assim há anos. Um piloto também pode dizer: "Deixa como está, porque já parece razoavelmente bom", mas para mim não parecia bom antes e ainda não parece. Não me satisfaço facilmente com um carro. Quero lutar pela vitória, não pelo sétimo lugar.

Para a corrida deste domingo, Verstappen terá um cenário complicado pela frente. O piloto larga atrás das duas Mercedes de George Russell e Kimi Antonelli, além das McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri e da Ferrari de Lewis Hamilton.

Quinta etapa do calendário da F1

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real